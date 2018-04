Vara cree que Cifuentes debe "reconocer lo ocurrido" con su master, y después "asumir la responsabilidad de dimitir"

Y es que, en este caso, "ya no esta en juego el prestigio o no de la señora Cifuentes, ahora está en juego el prestigio de la universidad española, y con las instituciones no se juega", ha aseverado Fernández Vara, quien ha señalado que "bien harían cuanto antes en tomar las decisiones y asumir las responsabilidades".

Ha añadido que en este caso, "el paso siguiente es que aquí lo que se ponga en duda no sea la honestidad o no de un responsable político, sino que lo que se ponga en duda sea la transparencia y el valor de la universidad española", en este caso la Rey Juan Carlos, "pero con ella el resto de las universidades públicas".

"Yo en ese sentido creo que estamos ya en el paso siguiente, y esto empieza a tener ya muchas consecuencias para mucha gente y para muchas instituciones", tras lo que el presidente extremeño ha defendido que "con las instituciones no se debe jugar", ya que "nosotros pasamos, pero las instituciones se quedan".

Preguntado sobre si Cifuentes debería dimitir por este caso, Vara ha considerado que "cada uno evalúa las consecuencias de sus responsabilidades, pero hay un paso previo, que es reconocer lo que ha ocurrido", tras lo que ha añadido que "luego lógicamente si lo reconoce, debe asumir la responsabilidad de dimitir"

Y es que "difícilmente tu puedes hacer que la gente cumpla las leyes cuando no las cumples tu", ha señalado el presidente extremeño, quien ha lamentado que este caso "se ha dejado llegar a un punto que aquí ya no está en juego si dimite o no dimite una presidenta, aquí está en juego el prestigio de una institución tan importante en España como es la universidad".

RECONOCER EL DAÑO CAUSADO

Así, Vara ha reiterado que la decisión de dimitir o no, "es una opción personal que tiene ella que hacer", tras lo que ha reiterado que "previamente tiene que reconocer el daño causado", así como la "la profundísima decepción y pérdida de confianza para toda una generación de chicos y chicas de veintitantos años, que se están quemando las pestañas para poder sacar los master que sus padres están haciendo un verdadero esfuerzo, pidiendo préstamos para poderlos hacer".

Unos jóvenes que "ven ahora mismo con escándalo, que estas situaciones ocurren y además que parezcan que no tienen consecuencias", ha lamentado el presidente extremeño.

Respecto al anuncio de Ciudadanos de no apoyar la moción de censura contra Cifuentes presentada por el PSOE, Fernández Vara ha defendido que la "responsabilidad" de los socialistas "ha sido obvia ante una situación de quiebra de la confianza como es lo que está ocurriendo tiene que presentarse una moción de censura", tras lo que ha apuntado que el resto de los grupos "que cada uno haga lo que estime oportuno".

"Yo no le digo a los demás lo que tienen que hacer", ha señalado Vara en alusión a la posición de Ciudadanos ante esta moción de censura.

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este viernes, a preguntas de los periodistas, antes de asistir a un acto en la Asamblea de Extremadura para conmemorar al 20 aniversario de la Asociación Oncológica Extremadura (AOEx).