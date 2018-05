Turull insiste en ser conseller y critica que el Gobierno "prevarica" al vetarle

El diputado de JxCat y exconseller Jordi Turull ha insistido en que quiere ser conseller del próximo Govern y ha asegurado que "la Moncloa prevarica" no publicando los nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc).

"No estamos pidiendo hacer de consellers desde la cárcel, sino hacer de consellers en libertad. Tenemos todo el derecho. Prohibirnos salir a tomar posesión es la manera que han escogido de apartarnos de la política", ha argumentado en una entrevista en el diari 'Ara' recogida por Europa Press.

Preguntado por si aceptaría no ser conseller a cambio de desbloquear la situación, Turull no se pronuncia y alega: "Confiamos en el presidente, Quim Torra, y queremos ser parte de la solución, no un problema", explica desde la cárcel de Estremera (Madrid).

Turull defiende que Torra mantenga la intención de hacer consellers a cuatro exmiembros del Govern cesados por el 155 --lo que motiva el conflicto con el Gobierno central--, y asegura que "por dignidad institucional" los integrantes del Govern los debe elegir el presidente de la Generalitat, nadie más.

El exconseller considera que la presencia en el extranjero de miembros del Govern cesado por el 155 no es perjudicial para los que están presos, ya que son "el altavoz que desenmascara la insolvencia de la justicia que está practicando el juez" del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Además, asegura que nunca contempló, mientras pudo, irse al extranjero para evitar entrar en la cárcel: "Con la política ya he hipotecado bastante la vida de mi familia y no la puedo hipotecar más diciéndoles 'ahora coged la maleta y vayámonos al extranjero".

SIN PLAZOS

Sobre la nueva legislatura catalana, reclama que el independentismo siga reivindicando su proyecto político, pero añade que su experiencia le dice que debería dejar de ponerse "plazos" como hizo en la anterior legislatura, ya que no le beneficia.

"Debería ser la legislatura del diálogo con el Estado", concluye Turull, que afirma que la prioridad ahora para las fuerzas soberanistas debe ser conseguir poner punto final a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

También ha defendido el discurso que hizo en su fallida sesión de investidura, en el que no hizo referencias a la república, asegurando que su obligación era apostar por "el diálogo, diálogo y diálogo", y avisa de que en que en ningún caso a renunciado a defender la independencia.

Sobre la moción de censura presentada por el PSOE, critica que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha sido "la gran decepción" porque con su lenguaje ha decidido imitar a Cs, renunciando a tener un perfil propio, según él.

Sin embargo, sostiene que echar a Rajoy es una prioridad, por lo que vería "plenamente justificado" que esta operación política se hiciera con los votos del PDeCAT --el partido se ha mostrado partidario de votar a favor, pero no ha tomado una decisión final--.

El exconseller, que si se desbloquea el Govern designado repetirá como titular de Presidencia, critica la labor del juez Pablo Llarena: "Estamos asistiendo a la demolición del sistema de garantías legales. Y por eso no podemos bajar la cabeza o defendernos con estrategias individuales".