Turull (JxCat) pide enviar un mensaje al Estado que refuerce la "legitimidad" del 1-O

El candidato de JxCat por Lleida, el exconseller Jordi Turull, ha pedido enviar un mensaje claro y nítido al Estado y al mundo que refuerce la "legitimidad democrática" de lo que empezó en Cataluña tras el 1-O y la voluntad de culminarlo.

"Hay que dejar claro al Estado y al mundo que no fue una cosa de un día, que ese gran acto era la determinación de un país para ser libre", ha exclamado en su primera intervención en un mitin desde que entró en la prisión de Soto del Real tras recibir este mismo sábado la autorización de la Junta Electoral Central (JEC).

Según Turull, estas elecciones también deben servir para evidenciar que la solución al conflicto catalán debe venir del diálogo de la política, y "en ningún caso de los tribunales, las prisiones y el recorte de derechos y libertades fundamentales".

"O lo hacemos nosotros desde aquí, o nadie lo hará por nosotros desde allá. Hay que llenar las urnas. Si no lo hacemos el 28 de abril, poca cosa podremos hacer después", ha sostenido Turull, tras reivindicar que el terreno de los catalanes es el de las urnas porque, a su juicio, por las urnas personas como él están en prisión y otros han tenido que irse.

UNIDAD

El exconseller ha reivindicado que JxCat recoge el espíritu del 1-O, un espíritu que defiende que a lo largo de la historia de Cataluña ha permitido superar los "envites del Estado contra su personalidad, dignidad y voluntad de libertad".

Para Turull, esto ha sido posible porque han ido a la una, con el sacrificio de algunos y el compromiso de otros: "Si las generaciones que nos han precedido hubieran ido a la suya y apostado por el mal menor, yo no estaría hablando en catalán ni estaría sentado en este mitin el 131 presidente de la Generalitat", Quim Torra.

También ha reivindicado que JxCat pone por delante "los intereses de país frente a los legítimos intereses de partido en situaciones de normalidad", y que la palabra resignación no existe en su diccionario político, por lo que ha llamado a no caer en el desánimo y a no darse por vencidos.