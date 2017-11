Política

http://www.teinteresa.es/politica/Tarda-ERC-independientes-mayoria-querido_0_1906009761.html

Tardá (ERC): Aún no somos independientes porque la mayoría no lo ha querido

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha admitido hoy que en Cataluña no hay aún una mayoría social que quiera independizarse de España: "todavía no somos independientes porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido", ha dicho.