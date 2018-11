Sánchez, sobre indultos en Cataluña: "Dejen trabajar a los jueces y luego lógicamente tendremos que hacer política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado una vez más comprometerse a no indultar a eventuales condenados por un delito de rebelión. Interpelado en este sentido en el Senado por el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, el jefe del Ejecutivo le ha contestado: "Dejen a los jueces trabajar y luego lógicamente desde el Gobierno de España y también desde los representantes de los distintos grupos parlamentarios tendremos que hacer política".

Sánchez también ha reprochado al senador 'popular' que su partido haya estado "siete años judicializando una crisis como la catalana", que parte de un problema político no solucionado, según el análisis que hace el PSOE, y ahora pretendan "erigirse en jueces de la causa".

En su intervención, Cosidó ha advertido al presidente de que si finalmente termina indultando a los independentistas que puedan ser condenados en el juicio al 'procés' estará otorgando "los indultos de la vergüenza" porque estará "cediendo al chantaje" y enviando el mensaje equivocado a los "golpistas" de que "sale gratis incumplir la ley".

Para explicar sus sospechas, el senador del PP se ha referido a los comentarios que tanto el líder del PSC, Miquel Iceta, o la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, han hecho mostrándose partidarios a esos indultos.

PRECIOS QUE NO SE PUEDEN PAGAR

"Hay precios que no se pueden pagar. El indulto es uno de esos precios" que los españoles además no le perdonarían, le ha avisado Cosidó, que ha pedido a Sánchez convocar elecciones "y cuando antes mejor".

"A ver si lo pillo, señor Cosidó --le ha replicado Sánchez-- Así que entonces, a mí me apoyaron (los independentistas) porque yo acordé los indultos para poder ser presidente del Gobierno, pero en cambio los independentistas no me apoyan los Presupuestos porque no transijo con que la Fiscalía cambie su parecer y, por tanto, usted me pide que convoque elecciones", arrancando con su burla a Cosidó los aplausos de la bancada socialista.

El presidente le ha pedido al PP que reflexione sobre su estado de "descomposición" y sea "humilde" después de que el PSOE estuviera siete años en la oposición apoyando al Gobierno de Mariano Rajoy ante el desafío independentista en Cataluña. "Para que vengan ahora a decirnos que nos hemos vendido a los independentistas", se ha quejado.