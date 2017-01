Rivera cree que Ciudadanos acertó al no entrar en gobiernos y lo debatirán en 2019, cuando estén "más maduros"

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Rivera, que dice no esconderse, cree que Ciudadanos será partido de Gobierno "a partir del ciclo electoral que viene" ya que por el momento están centrados en su trabajo de "oposición responsable".

"Todavía hay mucho que arreglar dentro de los gobiernos, como los cursos de formación en Andalucía o la corrupción de Gürtel en Madrid. Hay espacio estos años para limpiar y para controlar, pero si en 2019 se diera la ocasión de liderar o participar, lo vamos a debatir", ha avisado.

El líder 'naranja' ha insistido en sus palabras del pasado martes, cuando explicó que C's se plantea entrar en gobiernos de coalición autonómicos a partir de las elecciones de 2019 y no antes, para poder hacerlo "mejor" que el PP, el PSOE y Podemos cuando llegue ese momento, tras haber adquirido "experiencia" en el trabajo institucional.

Para Rivera, no haber entrado en los ejecutivos es "una decisión acertada porque ahí están las encuestas", y "de aquí a dos años" su formación estará "mas madura" para poder gobernar.

De esta forma, ha señalado que "llegar a gobernar Madrid o España no es cualquier cosa" y que "construir un partido y sin experiencia meterse a gobernar con partidos con réditos del pasado" no es lo adecuado. "Hay quién ha llegado desde otros partidos creyendo que esto es muy fácil, y luego se demuestra que no tienen experiencia ni capacidad de diálogo", ha apostillado.

Estas declaraciones de Rivera chocan con algunas de las enmiendas que serán debatidas en la IV Asamblea General de Ciudadanos. En ellas figura la posibilidad de entrar "inmediatamente" en gobiernos de coalición de ámbito nacional, autonómico y local, en vez de esperar a la siguiente legislatura.

Entre las 60 enmiendas que han sido seleccionadas, hay una parcial que plantea "optar inmediatamente", tras la celebración de este cónclave, por "exigir la entrada" del partido "en coalición a nivel nacional, autonómico y local en todos aquellos gobiernos" donde sea "necesario" o donde su apoyo "sea importante para mantener al gobierno".

EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES HABÍA DIÁLOGO PORQUE ERA NECESARIO

Respecto a la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada este martes en el Senado, Rivera ha asegurado que si hubo diálogo fue porque era necesario. "Qué remedio, sólo había un presidente con mayoría absoluta, que es Feijóo", ha añadido.

En cuanto al acuerdo para la creación de una comisión de expertos --uno por cada comunidad autónoma-- sobre financiación autonómica, el responsable catalán espera que los especialistas "no defiendan los intereses de cada autonomía". Por ello, cree que los expertos deberían ser independientes o propuestos por el Gobierno.

"Rajoy tiene que liderar esto. La propuesta final sobre financiación autonómica tiene que ser del Gobierno a las comunidades, y que éstas hagan enmiendas. Ojalá de esta comisión salga un documento de consenso", ha avisado.