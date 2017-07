GÜRTEL. RUFIÁN RECUERDA A RAJOY QUE NO SE APELLIDA BORBÓN AUNQUE INTENTE IMITAR A LA INFANTA CRISTINA

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, recordó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su apellido no es Borbón aunque en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel' haya intentado imitar la estrategia de la Infanta Cristina en el juicio por el 'caso Nóos'.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras escuchar la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional, Rufián recordó que el presidente fue antes diputado (desde 1989), ministro de Administraciones Públicas, de Educación, del Interior, de Presidencia, y vicepresidente del Gobierno, y lleva treinta años en puestos de máxima responsabilidad. Hoy, "por fin", dijo, se ha sentado ante un tribunal para declarar como testigo por "uno de los mayores casos de corrupción de la historia democrática" de España.

"Algunos de nostros hemos perdido el tiempo" escuchando sus respuestas, afirmó, pero Rajoy "ha ganado tres, cuatro, cinco seis o diez diputados", porque la realidad es que guste más o menos, "a nosotros nos gusta bastante poco", el PP sigue ganando elecciones, y donde no llega él "llega Ciudadanos o el PSOE".

Denunció que Rajoy ha pasado la mañana "haciendo la Infanta, haciendo un Borbón", y solo le faltó decir que lo hizo "por amor a la patria", pero "no se apellida Borbón" y algún día tendrá que dar explicaciones.

Rufián denunció además la "maquinaria mediática que le protege", y puso como ejemplo "portadas de periódicos muy importantes" que hoy no hablaban de la comparecencia de Rajoy por un caso de corrupción en su partido sino de otro presidente, el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "que dice que comprará unas urnas".

ERC reclama la dimisión de Rajoy y de todos los miembros de su Gobierno involucrados en la "enorme trama de corrupción" que se investiga en distintos casos, y apoya la petición de Unidos Podemos para que el presidente, al que se refirió como "capo de la mafia", comparezca en una sesión plenaria extraordinaria.

Sin embargo, alertó de que "la única derrota" del PP, "la única moción de censura real a toda esta gente se llama referéndum de autodeterminación y será el próximo 1 de octubre en Cataluña".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso