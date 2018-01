Puigdemont tendrá una investidura telemática, delegada o "por escrito" desde Bruselas

Los independentistas quieren hacerse con la presidencia del Parlament cueste lo que cueste. Incluso con sus líderes en la cárcel, como es el caso de Junqueras, o fuera de nuestras fronteras, como Puigdemont, las formaciones no desisten en formar una Mesa con mayoría indepentista y con Puigdemont de President.

En este contexto, la noche del martes tuvo lugar un encuentro en Bruselas entre Marta Rovira (ERC) y Puigdemont con el objetivo de hallar un acuerdo que facilite la investidura de este desde Bruselas. Así, parecen haber llegado a un pacto donde las posibilidades que se plantean son dos: una investidura telemática vía Skype o una investidura delegada, donde un representante de Puigdemont sería el encargado de leer el discurso en su nombre en el Parlament.

Ambas opciones exigen una reinterpretación, aunque no una reforma, del reglamento del Parlament, pues si bien el texto establece que el candidato tiene que presentar su programa de gobierno a la Cámara y solicitar su confianza antes de someterse a la votación, no entra en detalles sobre cómo debe hacerlo. Ahora los servicios jurídicos de los republicanos estudiarán la viabilidad de estas propuestas.

Lo que está claro, y así lo ha confirmado Puigdemont, es que el que fuera President de la Generalitat no tiene pensado regresar a España a menos que sea previamente investido President. Considera que, de cara a la opinión pública, es más difícil explicar la detención de un presidente de la Generalitat que de alguien que sea diputado raso.

ERC y JuntsxCat han dado un primer paso para constituir la Mesa el miércoles de la semana que viene, pero aún no han cerrado la manera de investir al presidente, y tiene margen para pactarlo hasta principios del mes que viene, cuando está previsto el primer pleno de investidura.







Una tercera opción: “Por escrito”

El coordinador de los diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha dicho que el acuerdo alcanzado para la investidura y la Mesa del Parlament es "absolutamente lógico", al mismo tiempo que ha recalcado que "la única condición" para que el expresident pueda ser investido es que sea diputado.

Además, Xuclà ha añadido otra posibilidad basada en que Puigdemont haga el debate de investidura "por escrito", lo que se sumaría a las otras dos propuestas que abogan por la forma telemática o bien delegando en otro diputado la lectura de su discurso.





Arrimadas no quiere un "presidente holograma"

Por su parte, Inés Arrimadas ha advertido este miércoles a Carles Puigdemont que no puede pretender gobernar la Generalitat "desde Bruselas, huido y por Skype" mediante una investidura con voto telemático que no está previsto en el Reglamento del Parlamento.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Arrimadas juzgó "evidente que para gobernar Cataluña hay que estar en Cataluña" y que no puede haber un "presidente holograma" que gobierne "por WhatsApp ni por Skype". "La realidad es muy tozuda", reiteró, y una persona "huida de la Justicia" que no está físicamente en Cataluña no puede presidir la Generalitat.

Arrimadas considera que el Reglamento del Parlamento de Cataluña "no deja lugar a dudas" cuando dice que el candidato a la investidura debe exponer su proyecto "ante" la Cámara y eso significa presencialmente. Es verdad que no dice expresamente que tenga que estar en el Parlamento, precisó, como tampoco dice expresamente que tiene que ser un ser humano y no por ello puede hacerlo "un robot".





Aún no tienen asegurada la mayoría independentista

Los tres grupos independentistas suman 70 diputados, dos por encima la mayoría absoluta de 68, por lo que, en condiciones normales, no tendrían ningún problema para conseguir cuatro de los siete miembros de la Mesa.

Sin embargo, 8 de los 70 diputados están en circunstancias excepcionales: tres en la cárcel y cinco en Bruselas, así que está en el aire su presencia en el pleno del día 17 y, por tanto, también la mayoría soberanista.

Para asegurar esta mayoría, a los independentistas les valdría con que los tres encarcelados obtuvieran el permiso para ir al pleno y que los cuatro exconsellers que están en Bélgica renunciaran al escaño -y fueran sustituidos por otros cuatro candidatos sin problemas con la justicia-.