Los inscritos de Podemos Galicia escogen desde este jueves nuevo líder entre Gómez-Reino y Carolina Bescansa

Los inscritos de Podemos Galicia escogerán a partir de este jueves nuevos órganos de dirección en unas primarias internas en las que está en juego la Secretaría Xeral del partido morado gallego, cargo al que aspiran los diputados en el Congreso Antón Gómez-Reino y Carolina Bescansa.

Las votaciones, que se realizarán vía telemática, arrancan este jueves y se cerrarán el próximo miércoles 24 de octubre. Los resultados serán proclamados un día más tarde, el día 25, en el que se conocerá al equipo encargado de pilotar el partido morado gallego en los próximos tiempos, marcados en el corto plazo por las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

El aterrizaje de la socióloga compostelana Carolina Bescansa ha situado la Asamblea Ciudadana gallega en la primera plana de la actualidad política a nivel estatal. La cofundadora de Podemos, relegada de la primera línea del partido desde Vistalegre II y enfrentada a la dirección desde que se filtrase un documento dirigido a Íñigo Errejón en el que proponía una hoja de ruta para apartar a Pablo Iglesias del liderazgo; busca ahora convertirse en la sucesora de Carmen Santos, la secretaria xeral saliente que, junto a su equipo, acompañan a Bescansa en su intento por hacerse con la Secretaría Xeral.

Enfrente tendrá al diputado de En Marea en Madrid Antón Gómez-Reino, quien goza del visto bueno de la dirección estatal que, con todo, no se ha posicionado públicamente a su favor por el momento. Sin embargo, el coruñés y Pablo Iglesias guardan buena relación de sus años en el activismo político y Gómez-Reino no reniega de su sintonía con la cúpula del partido, aunque asegura que no alentaron su candidatura.

BESCANSA: SALTO A GALICIA

Bescansa aceptó la invitación de la dirección saliente para presentarse al proceso de Podemos Galicia. La santiaguesa, tras dilatar su respuesta definitiva durante dos días, confirmaba a comienzos de mes que optaría a liderar el partido.

Antes incluso de conocerse su decisión definitiva, el líder morado, Pablo Iglesias, cuestionaba la vinculación de su excolaboradora con su tierra natal (lleva "20 años en Madrid") y recordaba sus recientes aspiraciones para figurar en la candidatura de Podemos a la Asamblea de Madrid. También Gómez-Reino mostró su recelo por el paso de Bescansa a la política gallega.

No obstante, a lo largo de estas semanas Bescansa ha evitado entrar personalmente en confrontación con la dirección del partido, aunque sí lo han hecho sus compañeros de candidatura. La dirección saliente ha censurado las "presiones" y "trabas" que, dicen, ejerce la cúpula del partido en el proceso gallego. Alegan que el reglamento de primarias aprobado por la dirección gallega no es el mismo que el impuesto por la estatal, que obliga a verificar la identidad con el DNI, requisito indispensable para poder votar y que los inscritos podrán realizar durante los días que dure el proceso interno.

Así las cosas, diez mujeres copan los primeros puestos de la lista de Bescansa al Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) --máximo órgano de dirección entre asambleas--, en la que también figura el politólogo vigués aunque afincado en Barcelona Raimundo Viejo, diputado de En Comú Podem y uno de los artífices de la candidatura de Ada Colau en 2015.

GÓMEZ-REINO: CERCANO A LAS MAREAS

Gómez-Reino fue el primero en posicionarse en la carrera de las primarias. Lo hizo a través de un mensaje de Twitter publicado pocos minutos después de conocerse que el equipo de Santos convocaba para octubre la Asamblea Ciudadana para la renovación de los órganos de dirección, una demanda que reclamaban desde hace meses las bases de la organización.

El diputado de En Marea y uno de los impulsores de Marea Atlántica se ofrecía a encabezar una lista de unidad en la que sumar las diferentes sensibilidades que coexisten en el seno de Podemos Galicia. El objetivo se quedó a medias, dado que consiguió sumar a sectores como los afines a las tesis de Íñigo Errejón o inscritos de círculos de Lugo u otras localidades; pero no lo logró con otros sectores como el anticapitalista, que se apartó del proceso alegando que el debate interno volvía a pivotar sobre nombres en lugar de proyectos.

Acompañan a Gómez-Reino en su candidatura ('Máis Podemos') varias personas cercanas a las mareas municipalistas, así como dos parlamentarios de En Marea en el Pazo do Hórreo, Luca Chao y Marcos Cal. Además, en su documento político apuestan de manera explícita por continuar en la senda de la unidad popular reforzando el papel de Podemos como un actor central de la denominada confluencia sin que eso suponga "diluirse" en los órganos de En Marea.

Por contra, la propuesta política de la candidatura de Carolina Bescansa ('Eu Quero Futuro Para Galicia') se muestra más ambigua y, si bien invita a "trabajar" con sus "aliados", hace extensible esta llamada a la sociedad civil, desde trabajadores a universidades y empresas.

EN MAREA Y LAS MUNICIPALES

Y es que el papel a jugar por Podemos Galicia en el espacio político de En Marea será una de las asignaturas que deberá hacer frente la dirección que salga elegida en este proceso. De hecho, dos días después de que se conozca el resultado (27 de octubre), En Marea celebra un plenario que abrirá su propio proceso de renovación en un momento de profunda polarización y con el liderazgo de Luís Villares en juego.

El papel de Podemos Galicia en la confluencia y su implicación en En Marea ha supuesto, desde su irrupción en el panorama político, un foco de fricciones. En las elecciones de 2016 y cuando las relaciones estaban rotas, la intervención de Pablo Iglesias desde Madrid evitó que el partido morado concurriese por separado por su oposición a diluir su marca en el partido instrumental.

Así, Podemos Galicia ha evitado participar en el funcionamiento orgánico de En Marea, constituido como un partido instrumental de afiliación individual. De hecho, Carmen Santos, que en varias ocasiones ha criticado abiertamente a Luís Villares, llegó a dar por "fracasado" el actual modelo de En Marea, tachado de "partido único" por la secretaria xeral saliente.

En el horizonte inmediato figuran las elecciones locales de mayo de 2019, llamadas a medir la salud de las mareas municipales que irrumpieron en la política gallega en 2015 haciéndose con los gobiernos de A Coruña, Santiago y Ferrol.

La dirección saliente ha remarcado que sus sucesores deberán velar por el cumplimiento de lo votado por los inscritos en la consulta celebrada el pasado mes de marzo. En ella, más del 80 por ciento de los participantes respaldaron la propuesta de la dirección estatal para concurrir a las municipales en alianza con otras fuerzas políticas en formato de coalición y con el nombre Podemos en la candidatura con excepción de aquellos municipios donde existan "marcas consolidadas"; que Podemos Galicia restringe a aquellas mareas en posición de gobierno.

DIVISIONES

Además, Podemos Galicia también aspira a coser las divisiones internas que han marcado su devenir desde hace dos años y que obligaron a intervenir a la dirección estatal para calmar las aguas hace aproximadamente año y medio, cuando el grupo de críticos en los órganos de dirección llegó a convocar un CCA paralelo a espaldas de la ejecutiva.

Así las cosas, los inscritos de Podemos tendrán hasta el miércoles 25 para emitir su voto. En el momento de cerrar esta información, el equipo técnico designado para pilotar el proceso interno no ha confirmado el número de personas que conforman el censo electoral ni a qué hora se cerrarán las votaciones.