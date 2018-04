Podemos cree que Ciudadanos sólo está haciendo "teatro" al pedir a Cifuentes que dimita, porque siguen apoyando al PP

"Hay que exigir a Albert Rivera que deje de tomar por idiotas a sus votantes y a la gente de este país y deje de sostener a Cifuentes. Pedir a Cristina Cifuentes que dimita es como pedirle peras al olmo", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la coportavoz Noelia Vera tras la reunión de la Ejecutiva de Podemos.

Según Echenique, los dirigentes y cargos del PP se "agarran" a sus asientos "como si fueran una lapa" y, por ello, no sirve de nada limitarse a pedir dimisiones, sino que hay que ir más allá, en este caso, a través de una moción de censura.

"De lo que toca hablar es del papel infame que está jugando Ciudadanos en todo esto. Ya mintió a los españoles en la campaña de las elecciones de junio de 2016 cuando Rivera dijo que nunca iba a apoyar a Rajoy. En pocos meses traicionó esa promesa", ha asegurado.

Así, ha sentenciado que Ciudadanos "está volviendo a hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid, "sujetando al PP con un teatro lamentable que no se creen ni ellos mismos" y que "se les ve en la cara". "Mediante este teatro lamentable están manteniendo en el Gobierno a una señora que está haciendo el ridículo y está arrastrando por el fango a las instituciones públicas y la Universidad", ha enfatizado.

"LOS JERIFALTES DEL IBEX 35, DETRÁS DE TODO"

Asimismo, Echenique ha asegurado que esta actitud es fruto de una estrategia orquestada por los "jerifaltes del Ibex 35", a los que les da igual "cambiar" al PP por Ciudadanos, pero siempre que uno de estos dos partidos mantenga el poder, según el dirigente 'morado'.

"Tienen lacayos obedientes como PP y Ciudadanos y les da igual cambiar el uno por el otro", ha asegurado. "Saben perfectamente que de la misma manera que pueden hacer negocios con el PP podrán hacerlo con el partido naranja y seguramente le habrán pedido a Rivera que mantenga al partido azul hasta que el partido naranja llegue al Gobierno", ha afirmado.

En esta línea, Echenique ha asegurado que la moción de censura impulsada por el PSOE no saldrá adelante porque Ciudadanos no va a cambiar de postura. "No habrá un Gobierno distinto al PP porque estamos convencidos de que Ciudadanos es básicamente lo mismo que el PP, de que ya tienen la decisión tomada, y de que todo lo que le oigamos decir a Ciudadanos es un teatro ridículo", ha explicado.

"Mientras Ciudadanos siga siendo lo mismo que el PP, eso no va a progresar", ha afirmado, tras confirmar que, aún así, su formación apoyará la moción de censura impulsada por el PSOE, "por dignidad".

Eso sí, preguntado sobre si pedirán entrar en el Gobierno en el hipotético caso de que triunfara la moción, ha restado peso a esta cuestión, al no considerar factible la posibilidad de que se acabe formando un nuevo Ejecutivo.

Además, ha explicado que, en este caso, la formación de un Gobierno conjunto no les parece "tan importante como en otras circunstancias", al ser un Ejecutivo "que va a durar poco tiempo" y cuya labor principal será "limpiar un poco lo que ha ocurrido y gestionar las próximas elecciones autonómicas". "Pero además pensamos que eso no va a pasar", ha insistido.