Según explicó el propio Sánchez este miércoles a los periodistas en una conversación informal, su llegada al Senado tendría que ser como senador autonómico elegido por un parlamento regional, pero no podría ser por el de Madrid, su comunidad, porque para ello se necesita ser diputado autonómico. El dirigente socialista aseguró que no piensa buscar escaño por otra autonomía que no exija este requisito.

en conversación informal con los periodistas mantenida este miércoles.