Pedro Sánchez dice que Rajoy "está bajando los brazos" con las pensiones y la educación

En un acto con militantes en La Línea de la Concepción (Cádiz), Sánchez ha recordado que el Gobierno, a principio de año, "pidió un crédito de 15.000 millones para pagar las extraordinarios de los jubilados de España, y con eso estaba reconociendo un triple fracaso".

Según el dirigente socialista, con ese crédito el Gobierno estaba "reconociendo el fracaso de la reforma laboral, que ha hecho que caigan los niveles salariales y de cotización y haya un déficit anual de la seguridad social de 15.00 millones al año". Además, "estaba reconociendo que ya no tenía más dinero para las pensiones en la hucha, y que los jubilados el horizonte que tienen de aquí a cinco años por la reforma de 2013 es que van a ver perder su poder adquisitivo en un 11 por ciento".

A juicio de Pedro Sánchez, "no se puede aguantar por mucho más tiempo que no se resuelva el problema de déficit público del sistema de la seguridad social".

En este sentido, ha explicado que "el PSOE ha planteado una propuesta integral que exige derogar la reforma laboral, aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y plantear una senda de crecimiento del salario de los trabajadores del dos o tres por ciento, porque si hay buenos empleos, habrá mayores cotizaciones a la seguridad social y habrá mejores pensiones".

Pedro Sánchez ha insistido también en que "hay políticas que tienen que estar imputadas al presupuesto del Estado y no a la seguridad social, como las tarifas planas, que lo que hacen es dificultar el equilibrio de las cuentas públicas".

El dirigente socialista ha afirmado que el PSOE "no quiere subir las cotizaciones a la seguridad social, no quiere encarecer el coste del trabajo a muchos autónomos y asalariados". Así, ha afirmado que "el debate es que si no queremos subir las cotizaciones, tendremos que crear algún impuesto nuevo".

Así, ha explicado que el PSOE propone crear dos impuestos extraordinarios, "uno a las transacciones financieras, que hacen ahora los agentes de bolsa, y otro un impuesto extraordinario a la banca, que existe por ejemplo en el Reino Unido".

"Con esos dos impuestos ahora estaríamos recaudando en torno a 2.000 millones, mientras que el coste de vincular las pensiones al IPC, según el Gobierno representa 1.600 millones", ha señalado Sánchez, que ha asegurado que "recursos económicos los hay, y el PSOE, a un sector que ha sido rescatado con 77.000 millones de euros de los contribuyentes y que el año pasado tuvo unos beneficios de 13.500 millones de euros, lo mínimo que le puedes pedir es que rescate con una parte de sus beneficios el sector público de las pensiones".

"Rescate por rescate", ha añadido el secretario general del PSOE, que ha manifestado que "esto se puede hacer si tenemos un gobierno que crea en lo público".