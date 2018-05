El Parlament aprueba la ley para investir un presidente a distancia

El Parlament de Cataluña ha dado el paso que llevaba tiempo esperando. La cámara catalana ha aprobado este viernes la reforma de la Ley de la Presidencia, la norma que permitirá investir a un candidato sin la necesidad de que esté presente en el Parlament. La modificación se busca con un objetivo claro: que Carles Puigdemont vuelva a ser president de la Generalitat.

La votación ha contado con el apoyo de los tres grupos independentistas: JxCat, ERC y la CUP, 70 votos que han permitido que salga adelante. En contra, el resto de los grupos: C’s, PSC, Comuns y el PP, que con sus 64 escaños no han podido parar el cambio. Además, todas las enmiendas han sido rechazas.

El riesgo ha vuelto al Parlament de Cataluña, ya que las consecuencias no tardarán en llegar. Contra esta propuesta, ya convertida en ley, pesa un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la cámara catalana, que recomendaba su posible inconstitucionalidad. Estas resoluciones no son de obligado cumplimiento por lo que se ha votado y se ha aprobado. El Gobierno central ya ha anunciado que está preparado y que impugnará la norma ante el Tribunal Constitucional.





ERC: esto significa que el Estado rechaza el 21D

El diputado de ERC Toni Castellà ha explicado que respaldan la reforma de JxCat de la Ley de Presidencia para investir a un presidente a distancia para evidenciar una cosa: el Estado no acepta los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Además, en esta idea, los republicanos incluyen también a la oposición en el Parlament.

A pesar de aprobarla, desde ERC asumen que puede pasar que "no sirva para investir a nadie, porque se la cargarán" suspendiéndola a través de la vía judicial. Sin embargo, ha defendido que se tire adelante con ella para poner de manifiesto que el Parlament no puede escoger al presidente que defiende la mayoría parlamentaria independentista "porque al Estado no le gustan los candidatos" que proponen.





Puigdemont, la clave

Este sábado Puigdemont reunirá al grupo de JxCat en Berlín y allí se espera que dé pistas sobre el futuro inmediato de la legislatura con una disyuntiva clave: si insiste en él como candidato, o si propone como alternativa a un diputado sin causas pendientes con la justicia.

Uno escenario que contempla JxCat es investir un candidato que no sea Puigdemont y luego usar esta ley en unos meses para intentar de nuevo la investidura del expresidente, por lo que se ha aprobado una enmienda para reformar el reglamento del Parlament y adecuarlo a las investiduras a distancia.





La CUP avisa: no investirá un candidato autonomista

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha exigido a JxCat y ERC desobedecer los dictámenes del TC e investir al candidato a la Generalitat que tenga más apoyos en la Cámara. Al debatirse la proposición de JxCat de reformar la Ley de Presidencia para investir un presidente a distancia, ha avisado de que no cuente con la CUP "para agotar los límites de la legislatura adecuando leyes, para al final hacer lo que dice" el Estado.

Hacía referencia a que este viernes se apruebe la reforma pero el Gobierno la recurra al TC y quede así suspendida, y también aludía a que JxCat proponga a un candidato pero sin utilizar la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont, que es a quien la CUP investiría. Sirvent ha afirmado que hace ya tiempo que el Parlament ha perdido su soberanía para implementar iniciativas legislativas como considera que demuestra la suspensión de las leyes catalanas para la universalidad del sistema sanitario, de igualdad, de cambio climático y de emergencia habitacional.

Por eso, ha pedido a JxCat y ERC aplicar la propuesta de resolución parlamentaria del 9 de noviembre de 2015 que instaba al Govern a desoír al Estado y al TC, y "cumplir las normas emanadas de la cámara" y no desarrollar su actividad legislativa en el marco autonómico que cree que no da respuesta a las necesidades ciudadanas.