Pagazaurtundúa, sobre la visita al pueblo de 'Josu Ternera': Bildu "quiere aparentar" pero sale su "veneno"

Pagazaurtundúa, hermana del exjefe de la Policía local de Andoain Joseba Pagazaurtundúa asesinado por ETA en 2003, ha explicado a los periodistas en Málaga que ese "veneno" está dentro de EH Bildu porque "han tenido decenas de oportunidades de condenar la historia del terror en la que han cooperado necesaria, clara y probadamente y no lo han hecho".

Así que aunque Bildu "quiere aparentar" cuando "van al Parlamento nacional, cuando van a sacarse selfis en Cataluña", luego "dicen medias verdades, hacen cumplo y miento de las leyes porque quieren reescribir y están trabajando con toda su fuerza para reescribir la historia y contar mentiras", ha resaltado.

"Ahora están atacando la reputación de la Guardia Civil a través de leyes inmundas", ha señalado, al tiempo que ha detallado que "algunos de ellos, en los días en que disimulan menos, dicen que el Estado les tiene que pedir perdón también a ellos".

Al respecto, ha subrayado que "no ha habido una guerra en el País Vasco, ha habido unos totalitarios con una obsesión y una fobia antiespañola que atacaban a todos los que nos atrevíamos a decir que somos vascos y somos españoles y somos europeos". A esto ha añadido que "las identidades no tienen por qué mermar unas a otras, porque eso es una manera obsesiva de ver la realidad; ese es el problema".

"No hay que dar la razón a quien tiene que evolucionar y convertirse en un verdadero demócrata", ha afirmado. Además, ha explicado que no les ha gustado que Cs visite Rentería (Guipúzcoa) o Ugao-Miraballes porque "les sale esa rabia que tienen dentro" cuando ven a "los que sí somos valientes y nos atrevemos a decir las cosas tal y como son sin esperar a que nos consientan si podemos hacer un acto en la calle o no".

Asimismo, ha recordado que el candidato de EH Bildu al Parlamento europeo Pernando Barrena "fue detenido muchas veces por la Policía y la Guardia Civil y la última vez reconoció que todas las siglas habían colaborado con ETA, que eran al mismo tiempo políticos y etarras".

Pagazaurtundúa ha asegurado que esto "lo han tenido calladito en campaña para que no se le note mucho" debido a la coalición entre BNG y EH Bildu, si bien ha apuntado que los nacionalistas gallegos "votan sin saber que están votando a Pernando Barrena".

"Querían callarse para que no se supiera el pasado etarra de Pernando Barrena", ha señalado, por lo que espera "que se hayan enterado que también están votando a ERC, o sea, a presuntos delincuentes y delincuentes ya confesos blanqueándose mutuamente las vergüenzas".

Por último ha destacado que EH Bildu va a Europa "a mentir", mientras que Cs irá a "defender el buen nombre y la reputación democrática de nuestro país, que es un país democrático, extraordinariamente garantista, e incluso tendríamos que cambiar leyes porque por los resquicios hacen filibusterismo".