El PSOE avisa a Rivera de que no conseguirá arrebatar a los socialistas el orgullo de ser españoles

El PSOE ha instado este martes a Ciudadanos a dejar de pretender arrebatar al resto de formaciones políticas "el orgullo de ser españoles" con actos como el que protagonizó el domingo pasado envolviéndose en la bandera de España aprovechando el acto de lanzamiento de la plataforma civil España Ciudadana, que busca construir un nuevo proyecto común de país.

En declaraciones en el Escritorio del Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha alertado a la formación 'naranja' de que con su actitud en política territorial "se acerca cada vez más" al exlíder del PP y expresidente del Gobierno José María Aznar, que hizo de la confrontación territorial un arma electoral, una estrategia que, ha subrayado Robles, comporta sus riesgos.

Y es que dos de los ministros mejor considerados de su Gobierno, Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana, están siendo investigados por la justicia por casos de corrupción, ha señalado la portavoz, que también ha expresado la "enorme preocupación" que ha generado en el PSOE la imputación del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, por posibles delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, durante su etapa como alcalde de Jaén.

Esta imputación del secretario de Estado de Hacienda pone de relieve, a juicio de Robles, la "preocupación" que tiene el PSOE con respecto a que estas cuentas sólo buscan blindar a Rajoy para continuar un año más en el Gobierno.

DOBLE DISCURSO DE CIUDADANOS

Robles ha arremetido contra el doble discurso de Ciudadanos, que por un lado se llena la boca hablando de regeneración democrática al tiempo que hace de muleta del PP apoyando los Presupuestos, y por ende, la continuidad de Mariano Rajoy hasta 2020 en el Gobierno, y sostiene también en la Comunidad de Madrid al Gobierno del PP, salpicado por varios casos de corrupción.

Ciudadanos, que tanto critica el bipartidismo, está precisando practicando un bipartidismo con el PP para "restringir" derechos sociales a los ciudadanos y permitiendo que la riqueza se consolide en unas manos por la disminución del gasto social.

En cambio el PSOE, cuando pacta con el PP, es estrictamente en cuestiones de Estado como la defensa de la Constitución frente al desafío secesionista o en la lucha contra el terrorismo, ha diferenciado Robles.

La portavoz ha explicado que los socialistas no pueden apoyar los Presupuestos Generales del Estado porque disminuyen el gasto social, reducen las prestaciones por desempleo y no solucionan los problemas de las mujeres y de los pensionistas, quienes no van a recuperar poder adquisitivo pese a las subidas de sus prestaciones finalmente pactadas.