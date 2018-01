Ciudadanos al PP: si no expulsa a Barreiro no apoyaremos los Presupuestos Generales de 2018

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas ha dicho, alto y claro, que el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 depende de que el Partido Popular cumpla con el acuerdo de investidura que alcanzó con la formación naranja y expulse a la senadora y exalcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro.



Villegas se pronunció de esta manera en una rueda de prensa que ofreció en la sede del partido en el día en el que el Tribunal Supremo citó como investigada a Barreiro por su relación con la trama Púnica.

“No quiero que suene a amenaza”, expuso Villegas, pero si el PP no “exige” a Barreiro que deje su acta como senadora o no la expulsa del partido el no cumplimiento del acuerdo de investidura “tendría consecuencias”. “No se puede acordar con alguien que no tiene palabra”, dijo dirigiéndose al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Entre las consecuencias del incumplimiento del pacto que tendría para Ciudadanos citó su apoyo a las cuentas públicas que el Gobierno pretende presentar en las próximas semanas. “Podría verse afectado el acuerdo de Presupuestos”, subrayó.

Es por ello que exigió al Gobierno de Rajoy que actúe con prontitud porque, de lo contrario, estaría incumpliendo el pacto de investidura. “Si no cumple con el acuerdo, se estaría demostrando que Rajoy no tiene palabra” y que “difícilmente sería de fiar para llegar a otro tipo de acuerdos”, apostilló.