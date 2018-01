PP califica de "electoralista a C's por amenazar con no apoyar los presupuestos

El Partido Popular ha dado hoy prioridad al PSOE sobre Ciudadanos para pactar las grandes reformas a las que quiere dar un "empuje" mientras ha acusado al partido de Albert Rivera de estar "sobreactuando" con su amenaza de no apoyar los presupuestos y de mantener una estrategia puramente electoral.

El PP ha celebrado su primer comité de dirección del año, presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y tras el cual el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado que los objetivos del partido para este año son, entre otros, aprobar los presupuestos, que se mantenga la recuperación económica y dar un "empuje" a las grandes reformas.

Maíllo ha asegurado que ya se están negociando los presupuestos de este año con los partidos que apoyaron los de 2017, entre los que se encuentra Ciudadanos, y ha considerado que lo "lógico" sería que esas formaciones diesen el beneplácito también a estas cuentas.

Y ha criticado al partido de Albert Rivera por estar "sobreactuando" al amenazar con no pactar los presupuestos si no dimite la senadora del PP Pilar Barreiro, que ha sido llamada a declarar como investigada por la trama Púnica.

El número tres del PP ha recordado que el pacto de investidura con Ciudadanos obliga a apartar de su cargo a los imputados por corrupción pero cuando dicha imputación es ya "formal", es decir, después de que declaren, o cuando son encausados, y por eso ha considerado que aún no se ha dado el caso con Pilar Barreiro.

"No conviene inventarse los acuerdos, sino leerlos", ha dicho Maíllo, quien ha asegurado que los 'populares' no se han dado por aludidos ante la amenaza de Ciudadanos de no apoyar las cuentas, y ha señalado que seguirán negociando "porque es bueno para España".

Incluso, ha apostillado, el PP está dispuesto a negociar con otro partido "que no tiene las cuentas aprobadas", en alusión al informe desfavorable del Tribunal de Cuentas sobre Ciudadanos.

Y también ha hecho una crítica velada al partido naranja cuando en su exposición inicial Maíllo ha contrapuesto la responsabilidad del PP como partido que sustenta el Gobierno a la estrategia de otras formaciones que están, ha dicho, más preocupados por las encuestas que por el interés general.

Además, no ha querido citar a Ciudadanos, pero sí ha hablado del PSOE, cuando se ha referido a las grandes reformas.

Así, Maíllo ha señalado que el partido quiere dar un "empuje" a estas reformas pendientes, entre las que ha citado la de pensiones, la educativa y la financiación autonómica, pero es consciente de que no puede hacerlo solo con los 137 escaños que tiene.

Y tras hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas se ha detenido en el PSOE para señalar que, "como principal partido de la oposición", es necesario que "se siente a hablar" con el Gobierno y el PP de los grandes temas pendientes.

Ha incidido en la financiación, y ha señalado que supone que si un presidente autonómico socialista como Ximo Puig reclama una financiación autonómica justa deberá exigir a su secretario general, Pedro Sánchez, que se siente a negociar.

Es importante, ha insistido, que el PSOE se siente a hablar con el PP "salvo que se quiera situar, como Ciudadanos, como un partido de no gobierno", ha dicho Maíllo sumando así una nueva crítica al partido naranja.

No ha sido la última, porque el coordinador general del PP ha reprochado a Ciudadanos su abstención hace meses en la votación en el Congreso de una propuesta para derogar la prisión permanente revisable, posición que ha permitido que se siga tramitando esa iniciativa.

Ha lanzado un mensaje a Ciudadanos para que rectifique: "Confiamos en que algunos que están acostumbrados a ir donde sopla el viento rectifiquen cuanto antes", ha dicho.

Y ha insistido en el "error" de todos los demás partidos por tratar de acabar con esta figura penal, para señalar que el PP es el único partido que está con el "sentir mayoritario" de la sociedad al querer mantener la prisión permanente revisable para los delitos más graves.