PNV dice que el hecho de que no enmiende a la totalidad los PGE no garantiza que salven el resto de trámites

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el hecho de que su partido no enmiende a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no asegura su posición "ante la suerte que pueda correr" el proyecto de cuentas públicas en el resto de trámites, ni responde a ninguna negociación. Además, ha insistido en que no se plantean entrar en un proceso negociador, de momento, con la actual situación en Cataluña.