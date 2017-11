ZOIDO SOSTIENE QUE FRENTE A LA “PALABRERÍA” ANTERIOR ÉL EMPEZARÁ A EQUIPARAR LOS SUELDOS DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que frente a la “palabrería” de otros Gobiernos respecto a la equiparación salarial de Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, en 2018 se empezará a incrementar el sueldo de los agentes en los Presupuestos Generales del Estado.

Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez le preguntó “qué medidas presupuestarias” va a tomar el Ejecutivo para comenzar el proceso de equiparación salarial.

A este respecto, el ministro dijo que en las cuentas de 2018 se abordará “por primera vez” la equiparación salarial, ya que “todo lo demás ha sido palabrería”, en referencia a que en otras etapas de gobierno también se anunciase esta subida para policías nacionales y guardias civiles.

El titular de Interior señaló que el objetivo del Gabinete de Mariano Rajoy es que “lo antes posible” se logre “el mayor equilibrio” de los ingresos de los agentes estatales con los de los cuerpos autonómicos. Insistió en que “a partir del próximo año empezará la equiparación salarial”, ya que se recogerá por primera vez en los Presupuestos.

“MUEVE A LA RISA”

Sin embargo, Gutiérrez reprochó al ministro que siga sin explicar “cuál es el compromiso” con los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el sentido de que Interior no cuantifica de cuánto será la subida.

El diputado de Ciudadanos dijo que “mueve a la risa” que Zoido sostenga que se compromete a la equiparación sin concretarla y recordó la advertencia de la formación naranja de que no apoyará las cuentas de 2018 si no se iguala el sueldo de los agentes estatales con el de los autonómicos.

Asimismo, Gutiérrez señaló que este mismo sábado habrá una manifestación en Madrid para reclamar la equiparación de los sueldos de policías nacionales y guardias civiles, a los que muchos españoles respaldan en su reclamación.

