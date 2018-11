Otegi transmite a Puigdemont "la necesidad" de que vascos y catalanes hagan frente común "contra el Estado"

El exportavoz de Batasuna y coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha transmitido personalmente al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, "la necesidad" de que vascos, catalanes y gallegos "jueguen juntos una partida contra el Estado totalitario".



Otegi visitó este pasado martes a Puigdemont en su residencia de Waterloo con motivo de su viaje a Bruselas, en la jornada en la que se hizo pública la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que dictaminó que los procesados por el 'caso Bateragune' no habían tenido un juicio imparcial.

En declaraciones al programa 'En Jake' de ETB, recogidas por Europa Press, el líder de EH Bildu ha explicado que "no podía dejar" de ver al expresident "estando en Bruselas". "He tenido ocasión de estar con él en su casa de Waterloo y le he mostrado nuestra solidaridad", ha apuntado.

Además, ha afirmado que "celebraron" la sentencia del TEDH porque, a su juicio, "puede contribuir, en alguna medida, a que el 'procés' tenga algún otro tipo de consecuencia", aunque ha afirmado que ni él ni Carles Puigdemont son "muy optimistas en esto".

"No tenemos grandes esperanzas, pero mi encuentro con el president no podía ser de otra manera", ha indicado, para hacer un paralelismo entre el casi de Puigdemont y el de José Antonio Agirre, presidente del Gobierno Vasco que estuvo en el exilio durante la dictadura franquista.

Ambos dirigentes independentistas "charlaron un largo rato" sobre la situación política y sobre sus puntos de vista. "Nosotros seguimos insistiendo en que vascos, catalanes y gallegos tenemos que jugar una partida contra el Estado totalitario juntos y, sobre todo, de eso estuvimos hablando", ha concluido.