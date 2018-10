Monago dice que las últimas incidencias en el tren son "razones suficiente" para manifestarse de nuevo en Madrid

Con motivo del aniversario de la movilización organizada por los firmantes del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura el pasado año, el líder del PP extremeño ha insistido en la necesidad de volver a la calle por una demanda que es "realmente justa".

José Antonio Monago se ha pronunciado de esta forma a través de un vídeo grabado en la propia Plaza de España de Madrid, desde donde ha recordado que "hace once meses miles de extremeños gritaron todos a una por un tren digno" y, transcurrido este tiempo, la situación del ferrocarril en Extremadura "no ha mejorado sino que se ha deteriorado", algo que "acreditan las más de cien incidencias durante el verano o el balance del pasado puente de la Hispanidad", informa el PP en nota de prensa.

Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha lamentado que "no solo no han cesado de repetirse las imágenes de viajeros que no llegan a su destino con las maletas por el campo" sino que además "hay trenes que no llegan a su destino porque no hay maquinistas" o simplemente "porque se quedan sin combustible".

Para Monago, son razones suficientes como para volver a Madrid a reivindicar el tren "que merecen" los extremeños, y ha confirmado que no faltará a la cita.