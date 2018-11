Maroto asegura que quienes apuestan por "el cambio al régimen socialista de 40 años" tienen que confiar en el PP

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha asegurado este miércoles que "quienes apuestan por el cambio al régimen socialista de 40 años tienen que confiar en el PP", de ahí que haya defendido que "el PP de Andalucía es hoy el partido que propone a los andaluces que están cansados de 40 años de régimen ofrecerles la oportunidad de un cambio".

En declaraciones a los periodistas en la localidad cordobesa de Puente Genil, acompañado por el candidato número uno del PP cordobés al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, y el candidato del PP a la Alcaldía pontanesa, Sergio Velasco, entre otros cargos populares, Maroto ha aseverado que "los andaluces el día 2 de diciembre tienen que hacer una apuesta y decidir si les gusta el régimen socialista de 40 años o quieren un cambio".

Al respecto, ha comentado que cuando los andaluces tomen esa posición tienen que "hacerse un par de preguntas", como es "si merece la pena apostar por opciones de las que no se conoce si van a obtener resultado y si eso contribuye realmente a alcanzar un cambio", dado que "el PP es una opción segura para conseguir el cambio", ha reivindicado.

Y la otra pregunta es que, "desde el respeto y el cariño a un partido que comparte valores con el PP que es Cs", los andaluces se tienen que preguntar "si ésta es una opción de cambio", puesto que "Cs ya ha votado a favor de Pedro Sánchez y Susana Díaz una vez", de manera que "quien lo hace una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos?", ha cuestionado Maroto, para apostillar que "se sabe perfectamente que quien nunca va a votar la investidura de Pedro Sánchez y Susana Díaz es el PP".

En relación al episodio "muy desagradable" de esta jornada en el Congreso de los Diputados entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el popular ha dicho que quiere "traducirlo en la campaña electoral andaluza", porque "los andaluces llevan a España en la sangre", y tal efecto, "Borrell le ha dicho a la cara a Rufián que cada vez que los independentistas abren la boca arrojan serrín y estiércol sobre España", según Maroto.

"Los socialistas han aplaudido esa frase y seguramente es lo que casi todos pensamos, pero ¿qué sentido tiene que un ministro del Gobierno de Sánchez diga que los independentistas arrojan serrín y estiércol sobre España y Andalucía y después ese mismo ministro, todo el Gobierno completo y Sánchez pactan los presupuestos y todos los acuerdos con esos mismos independentistas?", se ha preguntado el popular.

Ante ello, le ha dicho a la secretaria general del PSOE andaluz, presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, que "cuando los votantes y cargos del PSOE que saben y sienten que los independentistas, como ha dicho Borrell, arrojan serrín y estiércol sobre Andalucía y España, ella abraza al presidente que consiente que eso suceda en el país", ha advertido.

"UN PARTIDO QUE ABRAZA AL INDEPENDENTISMO"

Al hilo, Maroto ha instado a los andaluces que "si se quiere premiar a un partido que abraza al independentismo se puede votar al PSOE". "Quienes pensamos que ese comportamiento no debe ser tolerable ni tener un Gobierno que lo hace, no podemos tener a una presidenta de la Junta que a la menor ocasión abraza a ese Gobierno, está con ese presidente y se llama socialista, de la misma manera que se llama el resto del Gobierno que consiente ese hecho del Congreso de los Diputados", ha aclarado.

En este sentido, el popular, tras insistir en que "se es claro o no", ha enfatizado que "si el PSOE en los días pares dice que el independentismo es lo peor y se llega a frases como las de hoy, Susana Díaz no puede estar abrazando a Sánchez los días pares y los impares marcando diferencias".

De este modo, ha remarcado que "los andaluces tienen que saber que el Gobierno de España y la decencia del Ejecutivo les afecta mucho", motivo por el que ha pedido "a los socialistas de buena voluntad, que son muchos en Andalucía, que se den una oportunidad para que haya otro gobierno y empiece creando opinión y cuerpo y tomando posiciones en la Junta desde el día 2 de diciembre con Juanma Moreno y el PP".

En concreto, Javier Maroto ha visitado la empresa Treico de Puente Genil, con más de 140 trabajadores que fabrican maquinaria del sector agroindustrial. Tras dicha visita, Maroto, Nieto y el candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba capital, José María Bellido, han participado en un encuentro con afiliados y vecinos en la capital.

"HACEN FALTA MUCHAS EMPRESAS"

Mientras tanto, Nieto ha defendido que "para que el proyecto que quiere el PP y Juanma Moreno sea una realidad hacen falta muchas empresas" como las que se ubican en dicho municipio, de manera que "el emprendimiento que se percibe en Puente Genil se extienda por toda Andalucía", ha sugerido.

Así, ha agregado que quieren que "el modelo que ha salido a base de mucho esfuerzo y sacrificio de quien ha emprendido en este municipio, creando y desarrollando empresas, sea también un acicate para que en el resto de Andalucía se pueda emprender y poner en marcha actividad con futuro y valor añadido".

Tras advertir de que "para que las empresas puedan seguir funcionando hace falta un cambio político en Andalucía", el popular ha dicho que no entiende "por qué el PSOE no apuesta por la formación dual", cuando en las empresas transmiten la necesidad de "apostar por la formación, porque se necesitan trabajadores cualificados para que hagan más grande el negocio y se pueda seguir ofreciendo empleo de calidad y crecimiento económico", pero "la Junta no ha querido escuchar", ha lamentado Nieto.