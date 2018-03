Margallo afirma que el Constitucional tumbaría una ley que permitiera la investidura a distancia en Cataluña

"La modificación de la ley para permitir una investidura a distancia a mi juicio es una juego de artificio. Si esa ley saliese adelante, cosa que vamos a ver si es posible, sin haber un gobierno formado; sería inmediatamente anulada por el Tribunal Constitucional y no tendría efectos jurídicos. Creo que se trata de un gesto escénico hacía la CUP", ha dicho Margallo en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press.

En esta línea, el exministro ha añadido que incluso aquellos que presentan la ley --en referencia a los grupos independentistas-- saben que "no va a ningún sitio".

PROPUESTAS CORTOPLACISTAS

Por otra parte, el exministro ha mostrado su conformidad con la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de subir el sueldo de los parlamentarios un 0,25 por ciento en solidaridad con los pensionistas. "Me parece muy bien, es un gesto escénico que no arregla nada, pero en fin, me parece bien", ha dicho.

En su opinión, todos los líderes políticos han realizado propuestas claramente "cortoplacistas" y ninguno ha dado soluciones para el futuro que garanticen las pensiones del 2050 o 2060, que es en lo que está trabajando toda Europa. "Hay que buscar soluciones de verdad a largo plazo y esas no han entrado en el debate sobre las pensiones", ha añadido.