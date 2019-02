Maillo (PP) ve "cutre" que Sánchez relate el cambio del colchón: "Está por debajo de Barrio Sésamo"

El portavoz adjunto del Grupo Popular y excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo ha cargado duramente este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por desvelar en su libro aspectos como el cambio de colchón en Moncloa, algo que ha calificado de "cutre". "Está por debajo de Barrio Sésamo", ha proclamado, en alusión al programa infantil.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Maillo ha afirmado que en su obra --'Manual de Resistencia' (Península)-- hay "algunos retales" y "algunas cosas un poco cutres". Entre ellas ha citado la primera decisión del cambio del colchón de Moncloa que tomó nada más llegar al Palacio de la Moncloa.

"Lo del colchón realmente resulta cutre, retrata al personaje, sinceramente creo que se lo podría haber ahorrado, no conduce a nada y creo que le retrata a sí mismo. Supongo que estará arrepentido salvo que se quiera mucho a sí mismo, cosa que no es descartable", ha proclamado.

Al ser preguntado cómo valora que narre el hecho de que la Reina quisiera saludarle personalmente por estudiar en el mismo colegio, Maillo ha señalado que una persona con el "Estado en la cabeza" y "con sentido común" no diría esas cosas por una "cuestión de cortesía y elegancia".

En este sentido, ha subrayado que hay que tener "un mínimo de discreción" y que son unas "normas básicas". "Es que está por debajo de Barrio Sésamo sinceramente. Es que de verdad ya no es uno más uno, dos; arriba y abajo. "Está por debajo de Barrio Sésamo", ha apostillado.

"UN PROBLEMA" EL CONTRATO CON LA EDITORIAL

Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha confesado que estaba "sorprendida" con el contenido del libro porque está "lleno de inexactitudes, falsedades y, sobre todo imbuido de una soberbia y una vanidad" que a su partido le parece "absolutamente increíble".

Además, ha destacado el hecho de que Sánchez sea el primer presidente del Gobierno en ejercicio que escribe un libro estando aún en el Palacio de la Moncloa. "Nos parece bastante sorprendente", ha dicho, para añadir que ha cerrado un contrato con la editorial que "va a implicar un problema en relación con decisiones posteriores". "Todo ello la verdad es que nos parece lamentable", ha exclamado.

Ante el hecho de que presuma de que la Reina quería saludarlo personalmente, la portavoz del PP ha afirmado que es "una de las múltiples muestras de esa vanidad y esa soberbia que rezuma por todas partes del texto".

En parecidos términos se ha expresado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Floriano, quien ha indicado que este libro que ha publicado Pedro Sánchez "describe al personaje perfectamente".

La diputada por Cádiz y exalcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, ha dicho que no lo ha leído porque no va a "perder el tiempo". "Tengo cosas más importantes que hacer", ha aseverado en los pasillos del Congreso.

Por su parte, el diputado canario Guillermo Mariscal ha puesto el acento en el cambio del colchón, una narración que, según ha dicho con ironía, evidencian la "profundidad" que tiene. También ha tachado de "desafortunado" que relate sus conversaciones y encuentros con el Rey y ha subrayado que "utilizarlo para ganar adeptos es irresponsable".

VAN A AYUDAR A QUE SE VENDA EL LIBRO

El responsable de Internacional del PP, José Ramón García-Hernández, ha destacado la confusión de Sánchez en su libro al atribuir a San Juan de la Cruz una cita de Fray Luis de León. "Estoy agradecido por la cita a San Juan de la Cruz, que es un místico de Ávila, aunque sea de Fray Luis de León", ha ironizado.

García Hernández ha admitido que el presidente "es guapo" pero "ahora lo que hay que demostrar es que es listo". Eso sí, ha admitido que al hablar sobre el libro van a ayudar a que "se venda muchísimo" aunque "no sea uno de esos libros que se estudien como un clásico". "Me gustan los libros de calidad y no soy de los que piensan que los que resisten ganan", ha concluido.