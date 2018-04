Maillo afea a Cs que no acepta las críticas cuando es "un dato objetivo" que "nunca" ha gobernado ni ha querido hacerlo

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha insistido este lunes en que Ciudadanos no tiene experiencia de gobierno ni se le conoce "ninguna gestión de lo publico", en línea con el discurso que pronunció Mariano Rajoy en el cierre de la convención nacional del PP. Por eso, ha afeado al partido naranja que no acepte las críticas y ha insistido en que es un "dato objetivo" que "nunca" ha gobernando ni ha querido hacerlo.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maillo ha indicado que el jefe del Ejecutivo no citó a ningún partido político concreto y que le ha "llamado la atención" que Albert Rivera se diera por "aludido", después de que el presidente de Ciudadanos afirmara en Twitter que el PP se reunió en Sevilla para "atacar" a su partido y "tapar con aplausos las vergüenzas de los suyos".

"Es una convención del partido y es lógico que se produzcan ataques a la oposición como nosotros los recibimos como Gobierno", ha enfatizado el coordinador general del PP, para echar en cara al líder de Cs que pueda sentirse "ofendido" cuando eso forma parte de la "normalidad" política, "máxime en una convención" como la de Sevilla, que "estaba llena de cargos del Partido Popular".

En este sentido, el 'número tres' del PP ha afirmado que Ciudadanos "nunca" ha gobernado y es un dato "bastante objetivo". "Pero es peor, es que nunca ha querido gobernar", ha dicho, para añadir que se lo ofrecieron en gobiernos autonómicos e incluso en el Gobierno de España pero lo rechazó por "pura estrategia" y "táctica" de partido. Es más, Maillo ha subrayado que a Ciudadanos "no se le conoce ninguna gestión de lo público". RENOVACIÓN DE CARAS CONSTANTE

A poco más de un año para las elecciones autonómicas y municipales, el coordinador general del PP ha indicado que su partido tiene "idea" de designarlas "antes del verano" las candidaturas en grandes ciudades y ha agregado que en el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid "no hay todavía una decisión tomada".

Preguntado expresamente si habrá renovación en esas listas, ha dicho que el partido lleva cuarenta años renovándose. De hecho, ha dicho que los presidentes regionales del PP hay "prácticamente un 60 o 70% nuevos" con respecto a lo que había hace tres años años. "La renovación del PP es permanente", ha abundado, para añadir que por "pura lógica" habrá renovación en candidaturas municipales y autonómicas, si bien ha dejado claro que el PP no es "un producto de marketing".

"RAJOY TIENE EL APOYO DE TODO EL PARTIDO"

E n cuanto a a si ve posible que Mariano Rajoy pueda no presentarse como candidato en las próximas generales, Maillo ha dicho el presidente tiene el "apoyo de todo el partido" y el PP no puede prescindir de la persona que con su gestión ha "conseguido evitar el rescate de España y ha recuperado económicamente" el país, al tiempo que "evitado que se rompa España".

"¿Qué partido sería capaz de desaprovechar lo mejor que tiene?", se ha preguntado, para agregar que este fin de semana ha visto a Rajoy "con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir en el futuro". "En el discurso final también lo he visto. No se corresponde su discurso de ayer con una persona que no está dispuesta a continuar en el futuro", ha apuntado.

En cuanto al ascenso de Ciudadanos en las encuestas, Maillo ha minimizado esos datos porque "la diferencia está entre opinar y votar", y "ahora mismo no hay un escenario" de que haya que ir a las urnas. De hecho, ha recordado que ante los comicios de diciembre de 2015 se habló mucho del "sorpasso" de Podemos al PSOE y al final no sucedió en esas elecciones.

"Son encuestas, las estudiamos y las valoramos, pero al final lo importante es el voto", ha dicho, para añadir que esos sondeos también reflejan una subida de Podemos frente al PSOE, algo que achacan a que el partido de Pedro Sánchez no quiera pactos con el Gobierno. "Al final siempre se vota al original", ha advertido.