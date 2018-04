MADRID. CS SE ABRE A "DEJAR CAER" A CIFUENTES SI SE DEMUESTRA QUE HA MENTIDO SOBRE SU MÁSTER

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se mostró este jueves dispuesto a "dejar caer" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si se demuestra que ha mentido sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, pero antes reclama investigar en la Asamblea para conocer las versiones de los docentes.



En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Aguado precisó que la creación de esa comisión de investigación es "una condición previa para plantearnos cualquier escenario", incluida la moción de censura que reclaman el PSOE y Podemos y que requiere también la connivencia de Ciudadanos para salir adelante.

Aguado insistió en que Cifuentes "no dio explicaciones suficientes" en su comparecencia en la Asamblea y falta la versión de las profesoras que supuestamente firmaron el acta de su titulación y del supuesto director del máster. Por ello, Ciudadanos reclama una comisión de investigación "acotada en el tiempo", que podría trabajar solo durante los días necesarios para escuchar esas explicaciones y recabar la documentación. Todo ellos comparecerían "bajo juramento", subrayó, obligados a decir la verdad y sin poder escudarse "en atriles ni ruedas de prensa sin preguntas", como hizo Cifuentes.

A pesar de su comparecencia, Aguado cree que aún "hay dudas" sobre el acta de la titulación y el trabajo de fin de máster "no esta por ningún sitio". Si le "regalaron" el máster, alertó, se mostraría la existencia de una "trama" entre personal de la Universidad y la propia Cifuentes para "beneficiarla a ella", y eso, como si se demuestra que mintió, sería "razón suficiente para dejar caer a este gobierno". Si se confirma que en realidad no hizo el máster aunque obtuviera la titulación o ha mentido sobre ello, reiteró, "pediríamos su dimisión".

Aguado se mostró además convencido de que el caso de Cifuentes no es "aislado" y que en los próximos tiempos pueden salir más ejemplos de cargos públicos con másters que en realidad no han cursado.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso