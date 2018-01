JxCat afirma que solo hay un plan: "restituir" a Puigdemont

JxCat ha advertido hoy que "sólo existe un plan: restituir al presidente Carles Puigdemont", por lo que rechaza la afirmación hecha ayer por el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, según la cual investir al líder republicano Oriol Junqueras podría ser un "plan B".

En una comunicación interna difundida por Junts per Catalunya (JxCat) a los miembros de su candidatura, esta formación sale al paso, sin mencionarlo de forma directa, de las declaraciones de Rufián en el sentido de que investir al expresidente del Govern Oriol Junqueras podría ser "un plan B" si Puigdemont no regresa de Bruselas (Bélgica) y no puede ser investido.

"Reiteramos que sólo existe un plan: restituir al presidente Puigdemont y al Govern legítimo", afirma textualmente JxCat en el documento, por lo que, añade, "cualquier otro plan es dar por bueno el golpe de Estado de Rajoy y no respetar los resultados de las elecciones" del 21D.

Después de recordar que "en esta legislatura no hay ninguna mayoría alternativa que no pase por Junts per Catalunya", la candidatura integrada a partir de la figura de Puigdemont rehuye la exigencia de ERC y de la CUP de que explique claramente cómo piensa investir a Puigdemont si se encuentra en Bruselas.

"Quien tiene que explicar cómo se da cumplimiento a lo que han votado los catalanes es (el presidente del Gobierno español) Mariano Rajoy", indica el documento, que agrega: "es Madrid quien tiene que poner fin al 155, al golpe de Estado que llevó a cabo, a la vez que insistimos en que hay que respetar los derechos políticos de todos los diputados que ha elegido el pueblo de Cataluña".

Según JxCat, "ahora la prioridad es constituir la Mesa del Parlament y que ésta tenga mayoría independentista", ya que "los resultados electorales la aseguran" y "estos días se están produciendo reuniones con el resto de partidos contrarios al 155, que queremos que sean discretas para que sean fructíferas".

"Ya hemos tenido primeros contactos con ERC y la CUP, pero también los tendremos con los comunes, que conforman el bloque democrático y anti-155", precisa la formación de Puigdemont.

Aunque dichas reuniones "son todavía preliminares y sobre todo centradas en el marco general de cómo hay que enfocar la legislatura", JxCat entiende que finalmente habrá acuerdo "ya que la consecuencia de los resultados electorales, y la no aceptación del 155, sin duda es la investidura del presidente Puigdemont".