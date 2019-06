Julio Millán (PSOE), nuevo alcalde de Jaén con el apoyo de Ciudadanos

De esta forma, se ha cumplido el pacto anunciado a primera hora de este sábado entre ambos partidos y Millán ha tomado posesión en el pleno de investidura celebrado en el Ayuntamiento, una vez que los 27 ediles juraron o prometieron el cargo y votaron entre las cuatro candidaturas presentadas: PSOE, PP, Adelante Jaén y Vox, ya que Cs retiró la suya para respaldar a la socialista.

"Si creemos en nosotros, si somos valientes, si ponemos todos el interés general por encima, vamos a ganar el futuro de esta ciudad", ha asegurado en su discurso ya como regidor, en el que ha dado las gracias a la sociedad jiennense que expresó su apoyo en las urnas y en el que ha reconocido que le "costaba" imaginarse en esta responsabilidad que supone "el mayor honor".

Millán ha manifestado su agradecimiento a su "gran equipo" en la candidatura, su partido, su familia así como a "todos los alcaldes que se desvivieron por la ciudad", haciendo mención expresa a Javier Márquez (PP), que pasa ahora a la oposición, por sus "desvelos, preocupaciones, cercanía y trabajo".

Tras recordar que procede de "un barrio obrero" como el de San Juan, ha dicho ser consciente de la responsabilidad y la dificultad que supone "dar respuesta a grandes retos y problemas", pero también de sus "posibilidades para dar la vuelta a la situación de crisis".

"No va a ser fácil", ha apuntado, por lo que ha pedido "la implicación y el compromiso de toda la ciudad" para lograrlo, poniendo siempre el interés general "por encima". El objetivo es hacer de Jaén un lugar en el que poder "sentirnos orgullos de vivir, donde nuestros hijos quieran y puedan vivir", con servicios públicos de calidad, "oportunidades de ocio y diversión", comercial, abierta y acogedora.

Una ciudad "cohesionada e integradora, más allá de dónde vivan los vecinos", de su origen o capacidad económica, para que pueda "mirara al futuro con esperanza. Al hilo, ha destacado su apuesta en materia de políticas sociales, empleo y vivienda para quienes más lo necesitan y en mantenimiento urbano, sobre todo, para "recuperar la dignidad" de los barrios.

Igualmente, ha aludido al "papel facilitador" del Consistorio de propiciar oportunidades que permitan la creación de riqueza. En ese sentido, ha defendido que la Universidad de Jaén debe tener "un papel protagonista" como "principal generador de conocimiento" y ha de contar con el apoyo municipal en sus iniciativas.

Junto a ello, ha situado el turismo y el olivar como otros dos "ejes estratégicos". El primero, con "mucho camino por recorrer" debe ser "motor económico". En el caso del olivar, ha indicado que "de poco vale ser capital mundial si no somos capaces de ubicar en Jaén un organismo de referencia nacional o internacional" y ha abogado por hacer del antiguo Banco de España un enclave "de referencia" en este ámbito

RESPETO

Por otro lado, Millán se ha dirigido a los demás miembros de la Corporación y ha expresado su deseo de que "el diálogo, la lealtad institucional" y el "deseo de lo mejor para Jaén sea lo que acabe imperando en estos cuatro años", al tiempo que se ha mostrado abierto a recibir "propuestas buenas" para la capital.

También ha trasladado a la ciudadanía "un mensaje de confianza, esperanza". A su juicio, "Jaén tienen futuro si todos nos comprometemos en hacer de Jaén una ciudad mejor, en la media de nuestras responsabilidades", punto en el que se ha detenido en el papel de los empleados municipales como "servidores públicos".

Junto a ello, ha mostrado la "mano tendida" del Ayuntamiento al resto de administraciones "para cooperar en proyectos que Jaén necesita, desde la lealtad y la colaboración, pero también desde la firmeza y reivindicación" cuando lo requiera el interés general.

PORTAVOCES

Antes de Millán, han intervenido los portavoces del resto de grupos, quienes han dado su enhorabuena al nuevo alcalde. Por Vox, Salud Anguita ha anunciado oposición "constructiva", aunque ha avisado de estarán también "vigilantes por los nuevos socios de gobierno que se ha echado", en alusión a Cs. En su opinión, desde las elecciones, "no se ha hablado prácticamente de Jaén" y ha sido "un quién me da más".

Desde Adelante Jaén, Lucía Real, ha dicho respetar pero sin compartir el resultado de las urnas, que supone "las mismas opciones que han gobernado Jaén durante años que la han llevado a su penosa situación" y ha "abierto la puerta a quienes son incapaces de aceptar libertades, diversidades y la existencia de la violencia de género".

En todo caso, ha asegurado que mantendrán como prioridades "las vecinos de Jaén, los barrios y la generación de empleo digno" y ha deseado que la Corporación "esté a la altura de lo que Jaén se merece" y ponga por delante "las necesidades reales" de la ciudadanía.

La portavoz de Cs, María Cantos, ha hablado de un "día importante" que "marcará el cambio de rumbo de Jaén hacia un futuro que los malos gestores le han negado". Ha aseverado que llegar hasta aquí "no ha sido un camino de rosas", con "gente corriente deseosa de hacer cosas extraordinarias por su tierra" y que "ha sufrido las novatadas en sus propias carnes de ser inocentes en la política".

Ha dicho que no vienen a "calentar sillones" ni a "gobernar a tiempo parcial y sin ganas", sino "con ansias acumuladas" y "con indignación para trabajar con transparencia" para poner a Jaén donde se merece, "le pese a quien le pese" y sin hacer zancadillas a nadie".

Ha defendido que es la "hora del respeto al vecino como parte viva de la ciudad" y se ha comprometido a luchar contra las adversidades, "el conformismo y la corrupción" desde "una buena gestión" que permita avanzar hacia un "futuro de prosperidad". "Nos comprometemos a hacer todo por y para Jaén. Nos duele Jaén y hoy empezamos a curar esas heridas", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz del PP y ya exalcalde, Javier Márquez, ha apuntado a su sucesor la responsabilidad y el "sufrimiento" que implica este cargo en un Ayuntamiento con una complicada situación económica. Al respecto, ha defendido la labor hecha en su mandato para mejorarla y hacer cosas que parecían improbables, como la peatonalización, iniciativas como el World Padel Tour, que inciden en la "autoestima", o el Edusi, que "abre oportunidades".

INTERVENCIÓN

Márquez ha reconocido que el PSOE "ganó justamente las lecciones", aunque luego ha visto cosas que no le gustaron. Ha apuntado que este Ayuntamiento estaba "intervenido económicamente" y "ahora también políticamente porque los alcaldes se decidían en Madrid" en lo que ha calificado de un "ataque al municipalismo" que "no debiera repetirse".

Junto a ello, ha lamentado "determinados discursos", ya que "no se puede decir que no se hace nada", "cuando ha habido ocho concejales (los de su grupo) con una dignidad tremenda y se les ha vituperado a nivel nacional", en alusión al audio de Cs difundido por redes sociales.

A eso ha sumado que en las negociaciones con la formación naranja, que tenía la llave de gobierno, "ayer el mayor problema era que el alcalde se tenía que ir" y se le "ha tratado como si fuera un corrupto". "La dignidad no se gana con un cargo, se la hace uno día a día. Y la tenemos, no entramos en un mercadeo, porque no vendemos la ciudad al mejor postor", ha aseverado no sin agregar que tiene "la dignidad de sobra" de quedarse "aquí los cuatro años".

Ha afirmado que trabajará "con la mejor fe y lealtad", ha haciendo "una oposición normal, constructiva" y en las cuestiones "realmente importantes, de estado de ciudad", estarán "ahí", a disposición del gobierno municipal.