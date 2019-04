28A- La JEC autoriza a Jordi Sànchez a participar en dos ruedas de prensa telemáticas

En su resolución, el organismo supervisor indica que el informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señala que "no se acreditan motivos suficientes que impidan autorizar" su participación en los mismos.

En concreto, se trata de dos actos el día 18 de abril en un ciclo de ruedas de prensa organizado por la Agencia Efe y el día 21 en una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notìcies (ACN). Ambos actos, programados para las 11.30 horas, tendrían lugar en festivo al ser el Jueves Santo y un domingo , por tanto sin jornada en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo.

En el informe de Instituciones Penitenciarias se señala, en este sentido, que los horarios y las fechas elegidas permiten la utilización de la Sala de Videoconferencia aunque matiza que no se deberá prolongar su uso más allá de las 13.00 horas, que es cuando se inicia el reparto de comida.

En esta línea, la JEC insta a la autoridad competente a arbitrar "las medidas oportunas" para que esas comunicaciones telemáticas se lleven a cabo y grantizar que deberán terminar antes de las 12.30 horas.

La decisión de la JEC se produce después de que autorizara este martes al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, para que pueda participar por vía telemática en la rueda de intervenciones con los cabeza de lista de las candidaturas que concurren a las elecciones generales que organiza la ACN.

En su resolución, que ha contado con un voto particular, la JEC ha acordado permitir a Junqueras a participar en este acto del día 19, que es festivo y no hay juicio por el 'procés' en el Tribunal Supremo, y que no exigiría un amplio despliegue técnico.