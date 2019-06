Iván Duque dice que la solución para Venezuela no es la intervención militar extranjera sino la ruptura del Ejército

El presidente de Colombia, Iván Duque, considera que la solución a la situación que vive Venezuela no es tanto una intervención militar extranjera como que se afiance la ruptura en las propias fuerzas militares venezolanas para que se sitúen al lado de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional y se conviertan en parte de la solución.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente Duque reconoce los problemas que le ha generado a Colombia la presencia de 1,3 millones de venezolanos en su territorio, pero asegura: "Colombia ha demostrado al mundo, cuando muchos apelan a la xenofobia, a la discriminación o a la satanización de los migrantes, que se puede tener una política de inmigración fraterna y ordenada. Es una gran demostración al mundo. Nuestros hermanos venezolanos están huyendo de una dictadura atroz".

Sobre los tiempos en la crisis venezolana, el presidente Iván Duque dice: "La pregunta no es cuándo va a caer la dictadura venezolana sino qué vamos hacer para que ocurra. Nunca habíamos estado tan cerca de ver la caída de ese régimen. Nunca antes habíamos visto un cerco diplomático de estas características en América Latina. Nunca antes habíamos visto que más de 50 Estados reconozcan a Guaidó para enfrentar una dictadura atroz".

Para Duque, la única forma de construir un futuro para Venezuela es: "El cese de la usurpación y de la dictadura, un Gobierno de transición con amplia participación y un llamamiento a elecciones libres".

En este sentido, resalta la importancia del papel que puedan jugar las Fuerzas Armadas venezolanas. "Las fuerzas militares de Venezuela están totalmente fracturadas porque un número creciente quieren situarse en el lado correcto de la Historia, al lado del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer que ocurra. Si se sigue agravando la situación implicará una mayor explosión social", destaca.

Sobre la capacidad de Nicolás maduro para resistir en el poder, el presidente Iván Duque dice: "Las dictaduras no caen de un día para otro. Enfrentar la brutalidad, la barbarie y la violación sistemática de los derechos humanos desde la democracia, recorriendo la calles y consolidando un cerco diplomático sin precedentes da una idea del tamaño del reto", afirma.

POSIBILIDAD DE INTERVENCIÓN

Respecto a la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, el presidente Duque señala: "He sido muy claro; más que una solución militar de carácter extranjero, hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela y que esas fuerzas militares se ubiquen al lado de la Asamblea y del presidente Guaidó y que sean protagonistas de salvar a su país de la desolación y que jueguen un papel en el marco de las instituciones democráticas para devolver la esperanza al pueblo venezolano.

En cuanto a las denuncias de posible malversación de fondos destinados en Colombia a ayudar a militares venezolanos que abandonaron el régimen de Maduro, el presidente Duque dice que no cuestionan la gestión de Guaidó. "No pude haber contemplaciones. Me parece muy bien que el propio presidente Guaidó haya pedido que se hagan las investigaciones necesarias. Hablamos de ayudas a la población. Esta petición muestra su carácter y su actitud de pedir total transparencia en el reparto de esos recursos", aclaró.

Por último, preguntado por la posición de España respecto a la crisis venezolana, el presidente Iván Duque reitera que celebra el reconocimiento de Guaidó por parte de Pedro Sánchez, pero pide que los liderazgos en Europa sea cada vez más fuertes para precipitar la transición en Venezuela.

"Tengo muchas ilusiones en la comunidad internacional. Los liderazgos en Europa deben ser cada vez más fuertes para precipitar la transición. Me ha parecido muy importante que el presidente Emmanuel Macron nos acompañara en la denuncia de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Ojalá otros líderes de Europa hagan lo propio", concluye, en referencia a la petición realizada en septiembre de 2018 por Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Canadá para que la CPI investigue supuestos crímenes contra la humanidad realizados por el Gobierno de Nicolás Maduro, denuncia que fue apoyada por el presidente francés, Emmanuel Macron.