La iniciativa 'Hablamos' cita a Rajoy y a Puigdemont a una reunión el 28, ¿asistirán?

La iniciativa ciudadana 'Hablamos', convocante de las manifestaciones frente a Ayuntamientos el pasado 7 de octubre para pedir diálogo en el conflicto catalán, ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Carles Puigdemont, para citarles a una reunión el próximo día 28 para encontrar soluciones dialogadas. En el caso de que el diálogo no se produzca, avanzan que prepararán nuevas concentraciones.



"Hoy estamos más cerca que el 7 de octubre de que se desencadene un conflicto político, social y territorial inédito en nuestra historia reciente, que puede verse profundamente agravado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y/o la Declaración Unilateral de Independencia, extremos que solo el diálogo puede y debe evitar", avisan en su carta, recogida por Europa Press.

Por ello, el colectivo ciudadano, que tiene como seña de identidad el color blanco, ha decidido proponerles un encuentro, con fecha y lugar, que de momento no han hecho público pero si han comunicado a los respectivos gabinetes de comunicación de los mandatarios.

"Somos conscientes de que pueden considerar esta iniciativa como ingenua o absurda, fruto de ciudadanos anónimos bienintencionados pero ignorantes de la complejidad del conflicto político que vivimos y de sus raíces históricas, legales e institucionales. Se equivocarán una vez más: no hacemos sino trasladarles lo que creemos es un clamor mayoritario de la sociedad española y catalana", aseguran.

"Ni DUI ni 155"

En concreto, piden a Rajoy que no siga "rechazando el diálogo amparándose en una ley que, si bien del todo necesaria en un Estado de derecho, no es asumida y compartida por amplios sectores de la sociedad catalana". "Cuando una ley no es respaldada y hecha suya por miles de ciudadanos y ciudadanas, es evidente que debe ser transformada, y la única vía para ello es la negociación política que surge del diálogo", añaden.

A Puigdemont le piden que siga "apelando como sustento de su legitimidad a un referéndum en el que no se pudo hacer campaña por el 'No' ni fue el resultado de un proceso político suficientemente dialogado". "Un referéndum más legitimado por la respuesta desproporcionada del Gobierno que por su resultado y proceso de elaboración no debe servir de línea roja para un diálogo honesto", señalan.

Por último, avisan de que si el diálogo no se produjera, "y siguieran por la senda unilateral del 155 y la declaración unilateral de independencia (DUI)", volverán a convocar concentraciones frente a todos los ayuntamientos de nuestro país exigiendo diálogo hasta hacerlo inevitable".