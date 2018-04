Política

El Gobierno de Navarra no estará presente en el acto de Kanbo de disolución de ETA

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo foral no estará presente en el acto de Kanbo de disolución de ETA, un "acto al que se nos ha invitado pero en el que no hemos participado en ningún caso en tanto que no sabemos cómo se desarrollará, qué contenidos tendrá y qué es lo que allí se va a escenificar".