Política

Garicano critica que ayudas europeas "con partidos tradiciones se quedan sin gastar" y Cs "eso no lo va a permitir"

El número 1 de Ciudadanos (Cs) a las elecciones europeas, Luis Garicano, ha advertido de que una de las cosas que descubren cuando miran "con cuidado el presupuesto de un lugar", como, entre otros, la Junta de Andalucía y el dinero para la formación, es que las ayudas europeas "se quedan sin gastar", ya que "los partidos tradicionales no se han tomado Europa en serio". "Ciudadanos es un partido que eso no lo va a permitir y va a asegurar que el dinero de Europa llegue y se use".