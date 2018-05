Gabilondo muestra su disposición a "colaborar" con Garrido, aunque "no entiende sus políticas"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado este lunes su disposición de colaborar con el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aunque ha señalado que "no entiende sus políticas".

Así lo ha expuesto Gabilondo en declaraciones a los periodistas en la Real Casa de Correos, al término de la toma de posesión como dirigente madrileño de Garrido, donde ha indicado que tienen "diferencias" con el modelo de Garrido aunque piensa que el acto de este lunes "ha sido muy correcto institucionalmente".

Durante su discurso, el nuevo presidente ha pedido colaboración y el portavoz socialista en la Cámara regional ha asegurado que, por su parte, tendrá toda la "colaboración y compromiso" y que están "dispuestos a colaborar para lo que sea".

No obstante, ha señalado que no entienden las políticas que plantea, aunque las respetan y le ha reprochado a Garrido que durante su discurso en la Jura de su cargo no haya nombrado "a los grupos parlamentarios o a los partidos políticos".

Por último, Gabilondo ha indicado que le "llama la atención" que le portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, no haya acudido a la toma de posesión cuando le brindó su apoyo para ser investido en el Parlamento madrileño.

"Me ha llamado la atención. Tendrán que explicarlo, supongo que será un asunto de agenda. Pero, con independencia del espíritu crítico que tengamos esto es un acto institucional y no vamos a dar opiniones de por qué no está otro", ha señalado.