Gabilondo sobre la marcha de Garrido a Cs: "Este trasiego no me parece bien" y "no es una buena noticia para Madrid"

"Veremos cómo evoluciona este asunto, pero a mí este trasiego la verdad es que no me parece bien. Yo respeto las decisiones personales pero también pido respeto institucional", ha manifestado Gabilondo en declaraciones a los medios.

Gabilondo ha destacado la importancia de la dimensión política de este movimiento, que, a su juicio, se trata de "afianzar" la "política conservadora" de la presidencia de Garrido, un política "sostenida por el PP y por Cs, entre el señor Aguado y el señor Garrido".

"Me parece un problema no para un partido u otro, me parece un problema para Madrid", ha señalado Gabilondo, quien ha afirmado que lo que la Comunidad necesita es "una reforma, una transformación progresista y para una mayor modernidad".

"Respeto, todo el del mundo, pero, desde luego, no es una buena noticia para Madrid si lo que se quiere es ratificar esa política conservadora, que es lo que parece deducirse de esta acción", ha insistido.