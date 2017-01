GÜRTEL. SEPÚLVEDA DICE QUE CORREA LE HIZO REGALOS COMO “AMIGO” Y NUNCA LE PIDIÓ NADA A CAMBIO

Jesús Sepúlveda, exsenador, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato, reconoció hoy que el cabecilla de la `trama Gürtel´, Francisco Correa, le hizo algunos regalos, pero puntualizó que siempre fue en calidad de “amigo” y que nunca le pidió nada a cambio.

Así se manifestó Sepúlveda en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta, en respuesta a las preguntas de su abogado, el único al que está respondiendo en la vista oral.

La Fiscalía pide para él 15 años y cuatro meses de prisión por los delitos de falsedad continuada de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.

Explicó que conoció a Correa en el año 1993, cuando comenzó su colaboración con el PP, del que Sepúlveda era miembro del Comité Electoral. Al principio su relación fue profesional, pero a fuerza de organizar actos y de viajar juntos acabaron siendo “amigos”.

El exalcalde de Pozuelo negó a preguntas de su letrado haber recibido pagos en metálico de carácter mensual que, según la Fiscalía, le hacía llegar Correa a través su mano derecha en Valencia, Álvaro Pérez `El Bigotes´. “No, nunca me entregó nada”, dijo en varias ocasiones, antes de destacar que el jefe de la Gürtel y él se veían “si no todos los días, casi todos; si (Correa) hubiera querido darme esas cantidades, me las habría dado personalmente”.

Negó también haber recibido dos pagos puntuales de 12.000 euros cada uno de manos del número dos de la red, Pablo Crespo. “No, no me han entregado dinero ni el señor Crespo, ni el señor Correa”, insistió.

VIAJES

Sepúlveda explicó que “normalmente, los viajes de familia los organizaba” él a través de la agencia del grupo Correa, Pasadena Viajes 2005, porque le resultaba “cómodo” y le daban “facilidades” al ser la empresa con la que trabajaba el Partido Popular y en la que le conocían.

Aseguró que “hubo algunos viajes que se abonaron en metálico”, pero reconoció que “en algún momento algún viaje no lo aboné. Recuerdo que hablando con Correa me dijo: `déjalo, que como soy agencia tengo posibilidad de que no me cuesten´… Pero los demás, los pagué”.

El que fuera marido de Ana Mato no tiene ningún recibo ni documento que acredite el pago de los viajes que dice que abonó. “Nunca lo pedí”, afirmó. En cualquier caso, defendió, Correa le regaló esos viajes “por la amistad que teníamos. Nunca me pidió nada” y su esposa, la exministra de Sanidad, nunca supo cómo se gestionaban porque era él quien se encargaba de todo.

Sepúlveda también recurrió al argumento de la amistad para explicar por qué Correa se hizo cargo de la organización de los cumpleaños de sus hijos en 2001, 2002 y 2004. “Eran fiestas para niños, puede que alguna ocasión le dijera a Correa que se pasara pero nunca vino; también venían los padres y algún matrimonio amigo, pero fundamentalmente eran para niños. Correa hacía la decoración, unos globos y ya está”. “¿Le pidió alguna vez algo?”, le preguntó su abogado. “No me pidió nada”, respondió.

En cuanto a la comunión de su hija, que según la declaración de Isabel Jordán costó 1.832 euros, el exalcalde explicó que la celebración se centró en “una comida familiar y se pagó todo. Lo organizó un catering que se llamaba Barlovento”. A continuación, el letrado mostró una factura de 3.382,80 euros de la empresa que sirvió la comida. “Lo pagamos mi mujer y yo”, explicó.

Sepúlveda negó también haber recibido del empresario Plácido Vázquez Diéguez varias entregas de dinero en concepto de comisiones por amañar contratos públicos a través de Correa. En concreto, son tres los apuntes contables que constan en la `caja B´ del grupo por 18.030 euros, 12.020 euros y 24.000 euros, supuestamente cobrados entre 2002 y 2003, a lo que el acusado dijo: “No, nunca he recibido nada de este señor”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso