ERREJÓN RECLAMA AL GOBIERNO “COMPROMISO POLÍTICO” PARA QUE LOS BANCOS DEVUELVAN LAS CLÁUSULAS SUELO

El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, reclamó este jueves al Gobierno “compromiso político” para que los bancos devuelvan a los clientes lo que abonaron por las cláusulas suelo.

Errejón se expresó así en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde manifestó que el acuerdo al que han llegado el PP, el PSOE y Ciudadanos “es lo mínimo a partir de lo que habían dicho los tribunales” que “habían señalado que los bancos tienen que devolver lo estafado por las cláusulas suelo a las familias y eso no puede dejarse a la decisión libre de cada una de las entidades financieras”.

Por ello, vio “imprescindible” que haya “un compromiso político por el cual el Gobierno se comprometa a que los bancos paguen lo que deben”. “Necesitamos”, dijo, “un Gobierno que se ponga tan duro con los bancos como se ha puesto de duro durante los años más difíciles de la crisis contra los salarios, contra los derechos de los trabajadores, contra los servicios públicos y contra quienes no podían afrontar sus deudas en una pequeña empresa, un autónomo o una familia”.

Dijo no entender por qué para los de abajo hay que ponerse “extraordinariamente duro” y a las entidades financieras “hay que dejarles a su libre decisión si deciden o no cumplir con lo que los tribunales están diciendo”.

Respecto a la subida en la tarifa de la luz, aseguró que esto tiene que ver con que en España existe “uno de los oligopolios eléctricos más ineficaces, que reparte mas beneficios para unos pocos y al mismo tiempo sube las tarifas de luz muy por encima de nuestros socios europeos”.

