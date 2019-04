Feijóo vio a un Sánchez "incómodo" y sin proyecto frente a un Casado "preparado" para la Presidencia del Gobierno

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el papel ejercido por el mandatario estatal, Pedro Sánchez, en el debate entre los cuatro principales candidatos a los comicios generales celebrado este lunes, donde ha visto a un líder 'socialista' "muy incómodo", sin proyecto económico, político y territorial, frente a un Pablo Casado "moderado", "tranquilo" y "preparado" para asumir el peso del Gobierno de España.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, donde ha recordado que "ayer fue la primera parte" de un debate que "finaliza hoy", aunque sí ha situado a Sánchez y Casado como los "únicos" que pueden optar a gobernar en España y a Pablo Iglesias y Albert Rivera en el rol de "acompañantes" de un futuro Ejecutivo.

Sobre el líder de Podemos, Feijóo cree que ha conseguido "arañar bastantes votos" al PSOE "de forma clara", del mismo modo que ha acreditado que apoyará a Sánchez en un Gobierno de coalición, y que Rivera optó por un tono "incisivo" y "podemista".

Frente a ellos, ha destacado que el candidato 'popular' habló de "empleo", de la "igualdad de todos los españoles ante la ley", y que "no gobernará con independentistas ni pondrá su cargo a disposición del independentismo, cosa que si hace Sánchez y que no negó que siga haciendo". "

"Entiendo que Sánchez no quisiera el debate", ha ironizado, reiterando que la jornada ha permitido comprobar la razón por la que Galicia "no le va a votar", tras 10 meses "en los que no le interesó" situar a la comunidad en sus planes.

"La única alternativa que tenemos es Pablo Casado", ha insistido, tras una intervención marcada por la "moderación", la "centralidad", la "educación" y "lo que se necesita para ser un primer ministro de un país europeo". "Pasó la raya de jefe de la oposición a candidato a la Presidencia de España".

COMPARACIÓN CON TORRA

Preguntado por el momento del debate en el que Sánchez le mencionó para afrontar las críticas por sus reuniones con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Feijóo ha reconocido que "casi no se le escuchó", aunque cree que hay "una gran diferencia" entre "un presidente constitucional y autonomista", como es su caso, y "un presidente independentista y anticonstitucional, como el señor Torra".