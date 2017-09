EL EJÉRCITO DEL AIRE RECIBIRÁ SUS NUEVOS DRONES A PRINCIPIOS DE 2019

El Ejército del Aire tiene previsto recibir su nueva flota de drones a principios de 2019. Los cuatro ‘MQ-9 Reaper’ fueron adquiridos a EEUU por un montante total de 243 millones de dólares.

Según informó el Ejército del Aire, se recibirán cuatro drones y dos estaciones de control desde tierra ‘Predator B’. los cuatro aviones remotamente tripulados estarán equipados con sensores radar e infrarrojos y realizarán misiones de inteligencia y reconocimiento no armado y utilizarán como base principal la de Talavera la Real (Badajoz) y como base de despliegue secundaria el Aeródromo Militar de Lanzarote.

Estas aeronaves cuentan con una tripulación compuesta por un piloto y un operador de sistemas. La semana pasada personal del Ejército del Aire estuvo realizando un curso de familiarización del sistema ‘MQ-Predator-B’ en las instalaciones de la Guardia Nacional de EEUU en la base de Hancock Field en Syracuse.

Un oficial de la División de Planes del Estado Mayor del Aire, tres del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (Claex) y dos ingenieros del Ala 23 asistieron a este curso, en el que también participó personal de asistencia técnica de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe).

Este curso tiene como objetivo proporcionar las nociones suficientes que permitirán perfilar las necesidades logísticas, de mantenimiento y formación dentro de las actividades del ciclo logístico del sistema para su correcta implantación en el Ejército del Aire.

Los alumnos también podrán conocer el modo de operación y entrenamiento que se desarrolla en la unidad y el simulador. También está previsto que se formen en mantenimiento de célula y motor, aviónica, sistema satélite y de la estación de control en tierra.

ADQUISICIÓN DE DRONES

El mes de octubre de 2015 la Agencia de Cooperación, Defensa y Seguridad de EEUU (DSCA, por sus siglas en inglés) dio el visto bueno a la venta de cuatro drones ‘MQ-9 Reaper’ a España por un montante total de 243 millones de dólares. De este modo, la estadounidense General Atomics se hizo con un contrato al que también aspiraba la israelí Israel Aerospace Industries (IAI).

Con esta operación, España pretendía mejorar “la capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento” de sus Fuerzas Armadas a la hora de garantizar su defensa nacional, así como las operaciones que lleve a cabo con sus aliados de la OTAN.

Estos aparatos no disponen de armamento y serán empleados en operaciones de “seguridad, mantenimiento de la paz, contrainsurgencia y contraterrorismo”, al tiempo que mejorará las capacidades a la hora de “potenciar el conocimiento del campo de batalla, anticiparse al enemigo, aumentar sus habilidades de rescate y combate y ofrecer apoyo a las tropas en combate”.

Esta operación vino acompañada de la adquisición de 20 sistemas de posicionamiento GPS y de guiado inercial (tres por aparato y ocho de repuesto), dos estaciones de control en tierra móvil, cinco sistemas electroópticos multespectrales (uno por aparato y uno de repuesto) y cinco radares de apertura sintética (uno por aparato y uno de repuesto).

DRONES EN LAS FUERZAS ARMADAS

El Ministerio de Defensa reservó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida de 25 millones de euros para 2016 para la adquisición de este tipo de aeronaves no tripuladas y un total de 171 millones de euros entre 2016 y 2020.

De esta manera, España se suma a la ‘Royal Air Force’ británica, la Fuerza Aérea de Italia y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), que ya cuentan con drones de este tipo.

Las Fuerzas Armadas españolas ya disponen de aviones no tripulados. De hecho, el Ejército de Tierra posee el ‘PASI’, del que cuenta con seis aparatos que se han desplegado en Afganistán en misiones de obtención de información y apoyo a operaciones, y el ‘Raven’, que también ha actuado en Afganistán, así como en Mali.

La Armada cuenta con el ‘ScanEagle’, que ya ha utilizado en el marco de la operación ‘Atalanta’ de lucha contra la piratería en aguas del océano Índico, mientras que el Ejército del Aire ya disponía de minidrones como el ‘RQ-11’.

La adquisición de los ‘Reaper’ se suma a otros proyectos como el del Airbus A400M, el submarino S-80, el helicóptero NH-90, los buques de acción marítima (BAM), la Fragata F-100 y los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 (VCR 8x8), con los que el Gobierno pretende modernizar las Fuerzas Armadas.

