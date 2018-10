Política

http://www.teinteresa.es/politica/Diputados-PP-afortunadas-Tejerina-educacion_0_2108789342.html

Diputados del PP no ven "afortunadas" ni "adecuadas" las palabras de Tejerina sobre la educación de los niños andaluces

Diputados del PP han coincidido este jueves en que no son "muy afortunadas" las palabras de la exministra Isabel García Tejerina sobre la educación de los niños andaluces. A su entender, la comparación que ha realizado entre niños de dos comunidades no es lo "más adecuado" y "no hay que decir lo que ha dicho".