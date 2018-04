Cs vería "irresponsabilidad" que Cifuentes esperase a los procedimientos judiciales para aportar documentos de su máster

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha señalado que vería una "irresponsabilidad" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "esperase a los procedimientos judiciales" para aportar documentos de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así lo ha indicado Zafra en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que se haya decidido que Cifuentes acuda a comparecer en un Pleno extraordinario este miércoles a las 16.30 horas en la Cámara de Vallecas.

A juicio del parlamentario de Ciudadanos, en este Pleno la dirigente autonómica tiene que dar todo tipo de explicaciones "veraces", una respuesta por parte de la presidenta que no se ha tenido "durante 15 días". "Durante estas últimas semanas lo único que hemos visto es escapatorias y ninguna respuesta a lo que está ocurriendo con el tema de su máster", ha criticado el portavoz adjunto.

Al ser preguntado Zafra sobre si las explicaciones que dé la presidenta regional no les convencen, ha sostenido que cuando "lleguen a ese río cruzarán ese puente", pero le ha afeado que estén en una situación en la que se esconda "detrás de las cámaras, en Sol, y en todos sitios para dar explicaciones". "Si las cosas no van como deberían ir y al final se demuestra que es un delito, tomaremos medidas y exigiremos su dimisión", ha aseverado.

La dirigente madrileña aseguró que interpondría una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique e Ignacio Escolar por publicar información sobre las notas del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Zafra, al ser preguntado sobre si Cifuentes no presenta documentos que acrediten que cursó el máster hasta agotar los plazos judiciales, ha sostenido que sería "una irresponsabilidad por parte del PP y Cifuentes".

"Es algo que ellos pueden hacer, pero lo único que van a conseguir es que los madrileños no sepamos lo que ha ocurrido con el máster y eso no es normal", ha lamentado al mismo tiempo que le ha espetado que cuando el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados la acusó "dio explicaciones e hizo miles de ruedas de prensa y ahora no hace ninguna y eso es bastante significativo".

Por último, el portavoz adjunto de la formación naranja ha incidido en que Cifuentes debería llevar este miércoles el Trabajo de Fin de Máster, explicar "cómo es posible que se matriculase tres meses más tarde" y "por qué se supone que no fue a clase cuando tenía que ir y era un máster presencial".

"Son muchas dudas y Cifuentes se juega mucho en esta comparecencia y lo que tiene que hacer es dar las explicaciones oportunas. No vale hacer lo que se hace en una comparecencia de decir los demás son muy malos. Yo creo que Cifuentes, por primera vez en su carrera, tiene una piedra que a lo mejor no es capaz de levantar", ha concluido Zafra.