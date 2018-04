Cifuentes insiste en que no "cometió ilegalidad" y subraya que el próximo candidato de Podemos cobró una "beca black"

Así se lo ha echado en cara la presidenta autonómica a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al ser preguntada sobre qué medidas ha adoptado para mejorar la gobernanza de las universidades públicas. Cifuentes ha señalado que hacía una valoración positiva.

"Parece que hace usted una valoración positiva de la gobernanza de las universidades. Sólo faltaba que no la valorara positivamente, después de que la regalaran un máster que con apoteosis de mentiras nos ha tratado de convencer que obtuvo su máster falso. Hay que tener caradura, sonriendo por conseguirlo a base de trampas y desprestigiar la universidad", ha criticado.

Así, Ruiz-Huerta ha espetado a la dirigente madrileña que "pretende generalizar el fraude mientras que se refuerza la arbitrariedad", ya que su proyecto de la LEMES "fortalece la figura del que abre puerta giratorias" a alguien como ella.

A su juicio, Cifuentes quiere hacer de las universidades un "coladero" por el que los suyos "puedan acceder a lugares de privilegio en las universidades". Además, ha lamentado que con el Plan Bolonia se privatizara la universidad y sólo fuera accesible para las élites sociales y la educación.

Podemos es un partido decente y usted y los cínicos que la aplauden sólo aceptan la ética de todo vale. La ética de la mafia de la señora alumna de referencia", ha ironizado la portavoz de la formación morada.

Por su parte, la presidenta regional le ha afeado a Ruiz-Huerta que estudiase en una universidad priva un máster "carísimo", algo, a su juicio, "contradictorio-". "Usted, no ha necesitado hacer máster para aprender las cosas que de verdad domina: la mentira o la manipulación. Yo no necesito ninguna puerta giratoria, soy funcionaria por oposición de una universidad pública", ha aseverado.

A su parecer, su proyecto de ley en educación superior mejora los órganos de financiación porque respetan la "autonomía universitaria". "Yo no he cometido ninguna ilegalidad y no me he llevado ni un sólo euro público y ustedes no pueden decir lo mismo. El próximo candidato de Podemos , ya se ha quedado usted con su sitio sin primarias, consiguió una beca en dinero negro que han pagado todos los contribuyentes.

Así, le ha afeado que esa sea la ética de Podemos, que además, apoyan a algunos "de sus políticos socios de Gobierno", en referencia al secretario general del PSOE, José Manuel Franco, que hoy ha reconocido que durante unos años hubo una irregularidad en su curriculum porque aparecía como Licenciado en Matemáticas y no acabó la carrera.