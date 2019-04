Casado: "Sánchez se sienta a negociar con los terroristas de Bildu y no se entiende en ningún lugar del mundo"

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se "sienta a negociar con los terroristas de Bildu" y subrayado que eso es algo que "no se entiende en ningún lugar de Europa ni del mundo". Además, ha subrayado que el terrorismo yihadista es "igual de despiadado" que el terrorismo etarra y el de Terra Lliure.

En presencia del candidato del PPE a la Presidencia de la Comisión Europea, que ha participado en un acto electoral en Málaga, Casado ha dicho que no entendería que un político alemán se sentara a hablar con los terroristas que "atentaron en un mercado de Navidad en Berlín" o "los que reventaron la sala de Bataclan" en París. "Y en España, Sánchez se sienta a negociar con los terroristas de Bildu y no se entiende ni en Europa ni en un ningún lugar del mundo porque no se puede negociar con terroristas", ha aseverado.

Ante unas dos mil personas reunidas en el Palacio de Congresos de Málaga, el presidente del Partido Popular ha coincidido con Manfred Weber en que los dos "grandes enemigos" de la libertad son el "populismo y el nacionalismo, como lo fueron en los años 30 del siglo pasado".

En este punto, ha aludido al desafío independentista catalán y ha recalcado que las leyes fundamentales de Bonn "no permiten los proyectos políticos que van directamente contra el Estado federal alemán". Por eso, ha garantizado que si el PP llega al Palacio de la Moncloa los "presos golpistas no van a ser indultados ni va a haber consulta de autodeterminación".

Además, Casado señalado que la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, es una "valiente defensora de la libertad en Cataluña" y va a dar "la batalla frente a la manipulación de Puigdemont, Junqueras y Jordi Sánchez". "El PP va a sacar el mejor resultado en las elecciones europeas para seguir siendo la referencia del centro-derecha en Europa", ha apostillado.

WEBER: "UNA SEMANA CLAVE PARA EL FUTURO DE EUROPA"

Por su parte, Weber ha expresado su apoyo a Casado ante las elecciones generales del próximo domingo y ha señalado que para él es una "alegría" estar en España en "una semana clave para el futuro de España". "Es un honor estar aquí y decir que Europa está con España, está con el PP y está con Pablo Casado", ha enfatizado.

Dicho esto, el candidato del PPE a presidir la Comisión Europea ha deseado éxito a Casado en los comicios del domingo, en los que se puede escribir un nuevo capítulo de la historia de Europa. "Una victoria del PP es una victoria de España, y es una victoria de Europa", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

Después, ha subido a la tribuna el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha recordado a Weber que Baviera y Andalucía eran las dos regiones de Europa en las que no había alternancia pero "ya en Andalucía" gobiernan "los mismos que en Baviera", los que "traen progreso, bienestar y futuro".

PRIMERA PARADA DE ANDALUCÍA EN CAMPAÑA

Es la primera vez que Casado acude a Andalucía en campaña electoral y este miércoles ha recorrido tres provincias: Sevilla, Granada y Málaga. En los tres actos ha puesto la labor que está realizando Juanma Moreno en la Junta como ejemplo a seguir a nivel nacional y, de hecho, ha asegurado que su objetivo es exportar esa "vía andaluza" a nivel nacional tras el acuerdo cerrado con Ciudadanos y Vox.

En este acto en el Palacio de Congresos de Málaga también han tomado la palabra el número dos del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el número uno al Congreso por Málaga, Pablo Montesinos. Además, han asistido la cabeza de cartel del PP a las europeas, Dolores Montserrat, y su número dos en esa candidatura, Estaban González Pons.

Tanto Montesinos como Bendodo han puesto en valor la actuación de Casado en los debates electorales. "Frente al ruido de otros, Casado ha demostrado que tiene un proyecto para España", ha afirmado el candidato al Congreso por Málaga, para añadir que no hace falta que se lo digan fuentes de la dirección nacional porque ya se lo dicen "en la calle". Bendodo, por su parte, ha dicho que Casado "triunfó" en el debate de Atresmedia y se pudo comprobar "quien tiene la madera de ser presidente".