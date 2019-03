Casado defiende el Concierto Económico vasco porque "no se puede cuestionar" la Constitución, y respeta el Estatuto

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido "está comprometido" con la defensa del Concierto Económico vasco porque "no se puede cuestionar" la Constitución y supone "el mejor respeto" al Estatuto de Gernika.

En este sentido, ha asegurado que no sería "creíble" que él pida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que cumpla la Carta Magna, "y luego, para quedar bien en Palencia", diga que no le gusta lo que establece el texto constitucional.

El presidente del PP nacional, que ha intervenido en el encuentro del 'Foro Empresarial 2020 Diálogos por Vitoria y Álava. Revolución fiscal para un entorno competitivo', ha señalado que el Concierto Económico "es bueno para el País Vasco y está en la Constitución".

"Las políticas de armonización fiscal, europeas, el pacto fiscal europeo vendrán por otro lado, pero no podemos ahora cuestionar la Carta Magna, que tuvo un apoyo mayoritario de la sociedad vasca y que supuso el mejor respeto al Estatuto de Gernika", ha aseverado.

PNV

Por ello, ha manifestado que, "a diferencia de otros, que dicen que somos nosotros y que lo que hacen es copiarnos, pero mal", el PP tiene su propia política económica, respetando la Constitución, también el Concierto". "Yo quiero ser el presidente del Gobierno de todos los españoles, de los que votan al PP, al PNV, al PSOE y hasta de los que votan a partidos más extremistas porque en este partido cabe todo el mundo", ha subrayado.

El líder de los populares ha asegurado que es "muy respetuoso" con todos los partidos de la oposición, "incluso con el PNV", pero ha destacado que "el mejor aliado ahora de Pedro Sánchez" es la formación jeltzale. "Lo ha sido en los últimos episodios parlamentarios, como en la moción de censura, y lo está siendo ahora diciendo que quiere que gobierne Sánchez. Es verdad que también lo dice Otegi, algo que me preocuparía más siendo Pedro Sánchez", ha indicado.

No obstante, ha cuestionado que el respaldo al líder del PSOE venga por parte de la formación jeltzale, "que dice que tiene unas políticas responsables después de haber visto un Presupuesto que incrementaba en 6.000 millones de euros el gasto y los impuestos en 5.000 millones de euros". "No lo entiendo", ha asegurado.

EDUCACIÓN Y LENGUAS

Pablo Casado ha apuntado que uno de los pilares de la competitividad radica en la Educación, ha pedido la implicación de la empresa, y ha considerado que "el sistema educativo en España no es competitivo". Además, ha lamentado que "se coarte la libertad de elección educativa y se emponzoñe el debate con la cooficialidad de lenguas autonómicas, en vez de hablar de ser bilingües en inglés".

En este sentido, se ha referido a los que tienen "la riqueza de hablar euskera", y ha dicho que ojalá él hablara "las cuatro lenguas cooficiales, pero sin olvidar el inglés y, por cierto, el castellano, porque no está mal tener la lengua más hablada del mundo", que "puede abrir puertas" a las nuevas generaciones.

Pablo Casado también ha abogado por que en las comunidades autónomas "se fiche a los mejores profesores, no solo a los que hablan euskera". "Me parece muy bien que sea un mérito, sobre todo si es un mérito después de la oposición porque queremos los mejores médicos", ha manifestado.

Por ello, considera que no tiene que ser "más importante hablar la lengua cooficial que haber hecho no sé cuántas operaciones en Nueva York o doctorados". "Al final, quien lo acaba pagando es el paciente", ha asegurado. En esta línea, ha dicho que el castellano tiene que ser lengua vehicular, y que, "como dice el Tribunal Constitucional, también sea vehicular la lengua cooficial, pero no en detrimento de la común".

Tras afirmar que la inversión ha caído en España, con 13.000 millones menos de inversión internacional, y denunciar el "desplome" del índice de producción industrial y del consumo de los hogares, lamentado que esta situación "ha resentido al mercado de trabajo, a pesar de la reforma laboral" del PP.

"ACHICHARRARME POR ESPAÑA"

"Yo vengo a achicharrarme por España. A poner en marcha todas estas reformas en los primeros meses de gobierno y, si se quejan, se manifiestan o tengo una agresión en mis socios parlamentarios, aguantaré lo que aguante, no revalidaré la legislatura o media. Ya basta de toreo de salón", ha denunciado.

Para Casado, "la política es como una empresa: apostar, hipotecarte y, si te arruinas, levantarte y volver a emprender". A su juicio, "llevamos demasiados años de política de salón", algo que han "pagado" empresarios, trabajadores, pensionistas "y los chavales que no tienen expectativas de encontrar empleo". "Nos gusta es gestionar, no meternos en la vida de la gente, crear empleo, garantizar pensiones, sanidad, educación, el prestigio de España y el futuro de la sociedad", ha remarcado.

SUBIDA DE LA LUZ

"Cuando llegó al Gobierno el PSOE se creaban en España 7.900 empleos diarios y ahora se destruyen en España 6.800 empleos al día. Parece que aquí no hay trampa ni cartón ni viernes sociales", ha indicado, para afirmar que "el problema es que cada vez que el Gobierno socialista habla de economía social, sube la luz". "Hoy se ha anunciado que la luz sube un 4%", ha explicado.

Pablo Casado ha hecho un repaso por la "revolución fiscal" que plantea el PP si accede al Gobierno, que incluye la bajada de impuestos y medidas para "garantizar el blindaje fiscal del ahorro".

En este sentido, ha apostado por bajar el Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas por debajo del 40%, el de Sociedades por debajo del 20%, y suprimir Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados y Patrimonio. También ha destacado la necesidad de apoyar a los emprendedores y autónomos y ha criticado las "trabas" que tiene este colectivo.

El dirigente popular ha explicado que el PP quiere que España cuente con una "autopista administrativa" y se ha comprometido a facilitar que se pueda crear una empresa en cinco días, siete días naturales. "Habrá una ventanilla única fiscal, de Seguridad Social, de registro o de cualquier otra información local, foral, autonómica, provincial o estatal", ha asegurado, antes de apostar por el "silencio positivo".

También ha recordado que el PP llevará en su Programa Electoral una medida para garantizar el "blindaje fiscal del ahorro" con el objetivo de "fomentar el ahorro privado y devolver a la sociedad los frutos de su trabajo". "Nos parece un disparate que un pensionista tenga que pagar por rescatar su plan de pensiones", ha explicado.

En materia de competitividad, ha defendido la necesidad de que siga habiendo un mercado laboral "flexible", que no se derogue la reforma laboral del PP, que ha sido "exitosa" y se está "replicando en países como Francia". "ESPACIO DE CONCORDIA"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, por su parte, ha asegurado que el 28A "nos vamos a jugar el futuro de España" y cree que Casado "es la garantía de que ese futuro sea sin sobresaltos y nos devuelva a un espacio de concordia que se ha perdido en España".

"La opción de Pedro Sánchez, presidente accidental en España durante estos meses en un gobierno frustrado, es de enfrentamiento y división. La aspiración del PP y el mensaje de Pablo Casado es de unidad y concordia", ha insistido.

Antes de participar en este foro, Casado se ha desplazado este martes a mediodía al centro de Vitoria, donde los populares tienen ubicada su oficina electoral, acompañado del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, del candidato a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal, la aspirante a la Alcaldía de la capital alavesa, Leticia Comerón, y otros cargos populares en Euskadi, como la secretaria general, Amaya Fernández, y la presidenta del partido en Bizkaia, Raquel González.