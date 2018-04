Política

http://www.teinteresa.es/politica/Carmena-pronuncia-presentara-determinante-miradas_0_1995401667.html

Carmena no se pronuncia sobre si se presentará porque lo determinante no es ella sino que haya "muchas miradas"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no se ha pronunciado este jueves desde Usera sobre si se presentará o no a las elecciones municipales de 2019 porque ella no es lo determinante sino que haya "muchas miradas y manos para trabajar".