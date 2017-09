Carmena y Colau escenifican el "diálogo" y aconsejan: "Para la crisis de la democracia, siempre más democracia"

Las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, han querido escenificar este martes la necesidad de "diálogo" de cara al próximo 1 de octubre en Cataluña y han asegurado que para solucionar una "crisis en democracia", lo que hay que hacer "siempre" es más democracia.

Ambas han acudido al programa de El Intermedio en La Sexta, y han estado hablando sobre la consulta de independencia en Cataluña. Preguntada Carmena por si cree que el próximo 1-O será peor que lo que ocurrió en el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, ha contestado con un simple "qué va" y ha abogado por ser "positivos".

A su juicio, esto es una crisis de la democracia y se soluciona "con más democracia" pero no con "limitaciones de la libertad". "La Constitución forma parte de un pacto que hicimos en el 78 pero se nos ha quedado corto, viejo y hay que dar salida para que los catalanes puedan expresarse", ha opinado.

Para Carmena, el 1 de octubre "va a ser una catástrofe" porque es un "cúmulo de equivocaciones". "No es un referéndum legal, no es constitucional y el resultado va a ser malo. Por eso, es tan importante el diálogo", ha aseverado, frente a la postura de "represión" del Gobierno. En definitiva, cree que será una "especie de partido" que va a quedar "cero a cero" pero con "mucho dolor".

También ha dicho que ella no iría a votar y considera "infantil" la actitud de los gobernantes catalanes. En su opinión, "están teniendo una actitud muy infantil, inmadura y poco responsable, igual que es inaceptable la actitud del Gobierno recurriendo al código penal". Según Carmena, los movimientos sociales "no pueden reprimirse con registros".

Por eso ha insistido en la necesidad de la "negociación" y plantear una situación en la que los catalanes puedan expresarse, no descartando que todos los españoles opinen. "Todo el mundo tiene derecho a tener sus opiniones y poder expresarlas. No nos enredemos... la negociación es preciosa, vamos a tantearlo", ha añadido.

FRENTE A LA REPRESIÓN, MÁS MOVILIZACIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona ha opinado que el próximo 1 de octubre va a haber una "gran movilización" que va a ser mayor frente a la actuación presente de la Fiscalía y de la Guardia Civil en imprentas "persiguiendo papeletas y carteles". "Ese nivel de represión va a afectar más a la movilización... cuanto más se niega el diálogo, más se moviliza la gente", ha dicho.

Colau, que ha reconocido que no se han hecho las cosas "todo lo bien que se tenían que hacer", ha subrayado que esto no es una "ocurrencia del Gobierno", sino una movilización ciudadana desde hace siete años como mínimo y que se llega a esta situación porque hay un "bloqueo". Por eso, ha interpelado a todo el mundo para cambiar las cosas.

Ella ha asegurado que dentro de dos domingos va a facilitar la participación pero que la premisa que ha puesto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es la de preservar la institución que gobierna y a los trabajadores municipales.

Sobre si repetiría el voto del pasado 9-N, cuando su opción fue el sí a la independencia, ha admitido que no porque ella nunca ha sido independentista y si votó sí fue como "voto protesta" frente a la "situación de bloqueo". "Llevan años que lo único que ofrecen es no", ha lamentado, porque se ha llegado a una situación de dicotomía del sí o no y se pierden "matices".

En este sentido, ha indicado que el próximo 1 de octubre no va a producirse el referéndum que Cataluña "necesita" porque no va a salir un resultado que pueda considerarse vinculante. Por eso, ha insistido en que hay que ver "desde el respeto y cumplimiento de las normas", buscar formas para que en Cataluña se pueda votar. "Se tiene que poder votar sin que nadie se sienta amenazado", ha concluido.