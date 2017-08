GARZÓN CUESTIONA LA HONESTIDAD DE LLAMAZARES Y NIEGA TODA CREDIBILIDAD A SUS CRÍTICAS A IU

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cuestiona la honestidad de su antecesor y portavoz de la coalición en Asturias, Gaspar Llamazares, y niega toda credibilidad a sus críticas a la actual dirección, por considerar que con ellas solo estaba preparando el terreno para su marcha.

El dirigente de Izquierda Unida carga contra su antecesor en un artículo titulado 'Llamazares y la honestidad en política', publicado este viernes el 'eldiario.es', después de que Llamazares haya anunciado que Actúa, la plataforma que impulsó junto al exjuez Baltasar Garzón, será un nuevo partido y que su lealtad con Izquierda Unida caduca al final de esta legislatura.

En su artículo, Garzón subraya el "gesto de cordialidad" de Llamazares con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que comunicó esa decisión en una reunión a mediados de julio, mientras que los responsables de la coalición se han enterado por la prensa, y "lo más grave" es que lo mismo le ha sucedido a la militancia y a los votantes a los que representa.

"Es verdad que todos intuíamos que algo se tramaba, pues veíamos ciertos indicios en los medios de comunicación, pero Llamazares, que lleva meses sin ir a las reuniones de IU Federal, no ha dado nunca ninguna explicación ni a la militancia que le hizo candidato ni a los órganos de IU a los que debería representar", denuncia Garzón.

Considera "totalmente legítimo" que Llamazares discrepe de la actual posición política de IU, pero le recuerda que las decisiones se toman colectivamente y su candidatura obtuvo un 4% de votos en la última Asamblea Federal, frente al 75% de la dirección.

A pesar de ello, dice Garzón, Llamazares tiene una "enorme presencia" mediática que no está coordinada con la dirección federal, "va a su bola", y suele aprovechar esas apariciones para criticar a su propia organización, lo cual "no parece la mejor estrategia para fortalecer" a la coalición ni para unir a la izquierda.

Recuerda también que las críticas de Llamazares a la actual dirección de IU se suelen sustentar en el argumento de que la coalición va a desaparecer o va a ser anulada por Podemos, y a pesar de los datos que lo desmienten sigue "erre que erre". "Resulta cuando menos curioso que quien nos acusa de liquidar a IU monte otro partido, al margen de IU, que puede llegar a competir contra IU", apunta.

PATRIOTISMO Y LEALTAD

Subraya, además, que hace poco otro excoordinador crítico con esa supuesta liquidación de IU, Diego Valderas, "aceptó un puesto político en el Gobierno del PSOE de Susana Díaz", aunque la presión le hizo "reconsiderar" la decisión. "Vaya con el patriotismo de partido y la lealtad", ironiza Garzón.

"Supongo que si uno tiene ya decidido marchase de su organización lo mejor que puede hacer, pensando exclusivamente en uno mismo, es criticar sin freno a su organización para que así alguien pueda creerse que está justificada la salida. Cuando ese hecho se produce finalmente la actitud se suele denominar 'fe de los conversos'. Y lo hemos padecido mucho en IU. Pero eso significa que lo afirmado carece de todo ápice de credibilidad. La fundación del nuevo partido de Llamazares hace que, para mí al menos, sus comentarios sobre IU no tengan definitivamente ninguna credibilidad. Está construyendo las excusas para irse", sentencia.

Garzón reconoce que IU ha atravesado años "muy difíciles" y así se ha reflejado en los balances internos, que Llamazares no ha votado porque no acudió a las reuniones, pero ahora está "en plena fase de recuperación" y todo indica que "seguiremos creciendo". Lo que la historia demuestra, también en IU, "es que ninguna aventura personal o privada puede doblegar un proyecto con tanta fortaleza y con tanta razón", concluye.

