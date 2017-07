GÜRTEL. CS VE "POCO CREÍBLE" A RAJOY Y ESPERA SU COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO

Google Plus

La dirección de Ciudadanos ve "poco creíble" la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel', y espera su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, compareció en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras escuchar la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional.

Ciudadanos considera "lamentable" que un presidente del Gobienro tenga que declarar en un juicio por la corrupción en su partido, y subrayó que ha tenido que hacerlo porque el PP "se ha negado a regenerarse, a renovar su cúpula", y su máximo dirigente es el mismo que cuando se produjeron los hechos juzgados.

"Ya veremos si tiene que volver a otros procedimientos" que están abiertos, comentó Villegas, en referencia a los procesos separados sobre la 'caja B' del PP o los llamados 'papeles de Bárcenas'.

Tras ver la declaración de Rajoy Ciudadanos considera "más necesaria que nunca" la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, encargada de dirimir responsabilidades políticas por esos casos y en la que el partido pedirá la comparecencia de Rajoy.

Aunque Unidos Podemos ha reclamado la comparecencia de Rajoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Ciudadanos cree que la "fundamental" es ante la comisión, porque es donde los parlamentarios pueden hacer preguntas "directas", puede haber un "careo" y el presidente está "obligado a decir la verdad".

Ante el Pleno, dijo, la comparecencia sería "un intercambio de discursos" como los que se han vivido ya en sesiones de control. "Lo que puede aportar luz", insistió, es la declaración del presidente en la comisión de investigación.

Sobre el contenido de la declaración de Rajoy, Villegas denunció que el presidente "no se acordaba de nada" de lo que le preguntaban o alegaba que "no era su responsabilidad", algo que considera "poco creíble".

Villegas, que ha dirigido campañas electorales de Ciudadanos, aseguró que un director de campaña, aunque se encargue de lo político, conoce el presupuesto con el que cuenta y a qué se dedica, "por lo menos los grandes números". De hecho, comentó, "la pelea con el tesorero es una de las cosas a las que se tiene que dedicar" un director de campaña.

Con esa convicción, Villegas expresó su confianza en que el procedimiento judicial no determine que Rajoy "ha mentido" ante el tribunal, porque sería "muy grave".

