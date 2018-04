CONVENCIÓN PP. JUANMA MORENO DEFIENDE QUE EL PP “NO ES UN ESPECTÁCULO DE VARIEDADES” EN PLENO AUGE DEL ‘CASO CIFUENTES’

Google Plus

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, negó este domingo que su formación se haya convertido en “un espectáculo de variedades” a pesar de las dimensiones que está adquiriendo el caso sobre el Máster en Derecho Autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.



En la clausura de la Convención Nacional que los populares han celebrado este fin de semana en Sevilla, en la que Cifuentes ha sido la protagonista indiscutible, Moreno opinó que pese a esta circunstancia el cónclave ha sido un “completo y rotundo éxito”.

“No hemos venido a hacer equilibrios o juegos de manos, como hacen otras formaciones, porque esto es un gran partido y no un espectáculo de variedades”, manifestó el líder de los populares en Andalucía. “Tenemos las ideas muy claras, para lo bueno y lo malo”, agregó.

Reflexionó que si “todo el mundo rema contra el PP” es porque, pese a todo, es un partido “fuerte, sólido y con las ideas claras”. En este sentido, aseguró que “si para que gane España tiene que perder el PP, ganará siempre España”.

Dicho esto, remarcó que el PP de Andalucía está preparado para ganar las próximas elecciones e inyectar “ilusión” a los andaluces que están “cansados” del “mal piloto” que, a su juicio, es la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Lamentó que el PSOE lleve 40 años “levantado un muro para que no veamos que hay otra Andalucía posible”. En palabras de Moreno, el socialismo está “claramente agotado”, por lo que rechazó cualquier suerte de lección de este partido, y menos aún, dijo, en materias sociales.

En este sentido, prometió que si llega a presidir la Junta de Andalucía equiparará el sueldo de los profesionales sanitarios con la media de España y trabaja con “humildad” para “conquistar no solo la cabeza, sino también el corazón” de los andaluces.



