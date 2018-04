CIFUENTES. SÁNCHEZ ASEGURA QUE LA RENUNCIA AL MÁSTER "NO ES SUFICIENTE" Y "LO QUE TIENE QUE HACER ES DIMITIR"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró hoy que lo que “tiene que hacer” la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es “dimitir”.



Así lo dijo en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, después de conocerse que Cifuentes ha renunciado al máster en una carta que ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

“Condición necesaria pero no suficiente”, dijo el líder de PSOE, quien indicó que con esa carta la presidenta está “reconociendo que ha mentido y esta es la cuestión del caso”.

El líder del PSOE comentó que esta carta “deja en evidencia la verdad” de que Cifuentes no podía decir la verdad porque si no tendría que renunciar a su puesto. Por ello, instó a Ciudadanos a que apoye la moción de censura que han presentado los socialistas en la Asamblea de Madrid, porque lo que ha demostrado este caso es que “no hay un nuevo o un viejo PP, sino que hay un solo PP y tiene que pasar a la oposición para regenerarse".

Tras criticar que Cifuentes se valió de su puesto institucional y que “ha mentido”, reclamó que se ponga fecha ya a la moción de censura en la Asamblea de Madrid, porque es un “debate necesario e imprescindible para regenerar la vida política, pero que no será suficiente si Ciudadanos continúa empeñado en cambiar a alguien del PP por otro del PP”.

Así, pidió el apoyo a Cs para que prospere la moción que lidera Ángel Gabilondo para "recuperar las instituciones madrileñas", porque “no se puede estar en los dos lados del balancín” y debe elegir entre la regeneración, que ahora lidera el PSOE con la moción de censura, o “perpetuar un año más una situación de inestabilidad, injusta para los madrileños”.

Por último, criticó que la “pelea” del PP y Ciudadanos “está paralizando la política” tanto en Madrid, donde primero están a ver si se arreglan y luego ya fijar la fecha, como en Cataluña, donde con un PP “marginal” Cs “no está liderando nada”.

Se vive, dijo, una “guerra fría” entre las dos derechas y España tiene "esta situación de parálisis, que representa anteponer los interés partidarios a los generales”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso